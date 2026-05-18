Dos mujeres policías asistieron un parto de urgencia en La Cumbre y ayudaron a salvar a un recién nacido

Las uniformadas intervinieron tras un llamado al 911 y colaboraron en el nacimiento de un bebé en una vivienda de La Cumbre. Luego, el recién nacido fue trasladado al hospital local por un cuadro de hipotermia, aunque quedó fuera de peligro tras ser atendido por profesionales.

Dos mujeres policías protagonizaron un rápido y decisivo operativo durante la noche del domingo en La Cumbre, al asistir un parto de urgencia en una vivienda y colaborar en la atención de un recién nacido que luego debió ser derivado al hospital por signos de hipotermia.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Rivadavia al 240, adonde las uniformadas llegaron luego de ser comisionadas por la central de emergencias 911, mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo en el sector.

Según se informó, en la casa se encontraba una mujer mayor de edad en pleno trabajo de parto. Al arribar al lugar y ante la inmediatez de la situación, las policías intervinieron para asistir el nacimiento del bebé y acompañar a la madre en ese momento crítico.

Tras el parto, el recién nacido fue trasladado junto a su abuela en un móvil policial hacia el hospital local, ya que presentaba un cuadro de hipotermia.

Una vez en el centro de salud, el bebé fue atendido por profesionales médicos, quienes realizaron los controles correspondientes e informaron que se encontraba fuera de peligro, aunque quedó internado en observación.

La intervención de las dos policías permitió dar una primera respuesta en una situación de extrema urgencia y fue clave tanto para asistir a la madre como para resguardar al recién nacido hasta su llegada al hospital.