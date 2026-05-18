Cabalango plantará nuevos árboles en la Plaza Nativa y entregará ejemplares autóctonos a vecinos

La comuna realizará una jornada comunitaria este lunes 18 de mayo, con plantación de especies autóctonas nacidas en la localidad y entrega de ejemplares de molle, moradillo y sachahuasca.

La Comuna de Cabalango anunció una nueva actividad en la Plaza Nativa, un proyecto comunitario que continúa creciendo a partir del trabajo y la participación de vecinos y vecinas.

Según se informó, durante la jornada se plantarán árboles nativos nacidos en la propia localidad, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer los espacios verdes y promover la recuperación de especies autóctonas.

Además, se entregarán ejemplares de molle, moradillo y sachahuasca a quienes quieran sumar un árbol nativo en la vereda o en el patio de su casa.

La actividad se realizará este lunes, de 10 a 14, en la Plaza Nativa, ubicada en El Palenque y El Socavón.

Desde la comuna destacaron que el proyecto avanza gracias al compromiso de vecinos y vecinas que participan en el cuidado, la producción y la multiplicación de especies nativas.

También se invitó a quienes deseen sumarse a formar parte de esta propuesta comunitaria, que busca seguir consolidando una localidad más verde y vinculada con su entorno natural.