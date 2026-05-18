lunes, mayo 18, 2026
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Semana fría y estable en Villa Carlos Paz con mínimas bajo cero

El SMN anticipa una semana sin precipitaciones relevantes en Villa Carlos Paz y Punilla, pero con mañanas muy frías. Este lunes 18 aparece como el día más crudo, con una mínima de -5°, mientras que entre martes 19 y viernes 22 las máximas se moverán entre 13° y 16°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana de tiempo estable, con cielo mayormente despejado o algo nublado, pero con temperaturas bajas desde las primeras horas del día.

Para este lunes 18, no se esperan precipitaciones y la temperatura tendrá un arranque muy frío, con una mínima de -5°. Durante la jornada, el termómetro subirá hasta una máxima de 14°, con viento leve de 7–12 km/h.

El martes 19 continuará con buen tiempo y 0% de precipitaciones durante todo el día. La mínima será de -1° y la máxima alcanzará los 16°, en una jornada todavía fresca pero con mejor recuperación térmica hacia la tarde.

Para el miércoles 20, el SMN mantiene el mismo panorama estable, sin lluvias y con temperaturas entre y 15°. El jueves 21 será otro día frío, con mínima de y máxima de 13°, apenas con una chance mínima de precipitaciones hacia la segunda parte del día (0–10%).

El cierre de la semana laboral, viernes 22, seguirá sin lluvias previstas, con una mínima de y una máxima de 14°, en un contexto de tiempo firme y viento suave.

El dato central de la semana será el frío de las mañanas, especialmente entre este lunes y el jueves, cuando las mínimas quedarán bajo cero o muy cerca de . En cambio, no aparece por ahora un escenario de inestabilidad relevante.

lajornada
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