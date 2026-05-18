Capilla del Monte refuerza Ojos en Alerta con nuevas capacitaciones para vecinos

El municipio realizó una jornada en el Centro Abuelos En Acción para seguir difundiendo el uso de la herramienta de prevención comunitaria, que funciona a través de WhatsApp durante las 24 horas.

La Municipalidad de Capilla del Monte continúa fortaleciendo el programa Ojos en Alerta con nuevas instancias de capacitación destinadas a vecinos y vecinas de la localidad.

En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en el Centro Abuelos En Acción, donde se brindaron herramientas vinculadas a la prevención, la participación comunitaria y el uso del sistema de comunicación directa ante incidentes.

Según se informó, esta presentación ya fue realizada en los barrios Las Gemelas, Valenti, La Toma, Balumba y San Martín, como parte de una estrategia de capacitación territorial.

El programa funciona a través de un número exclusivo de WhatsApp, el 3548 436237, mediante el cual los ciudadanos pueden enviar mensajes, audios, fotos, videos o su ubicación en tiempo real. Luego, un operador recibe el reporte, evalúa la situación y da aviso inmediato a la guardia local o a las fuerzas de seguridad.

Desde el municipio recordaron que el sistema tiene atención durante las 24 horas, todos los días del año.

La herramienta, creada por Cristian Méndez, ya se aplica en distintas ciudades de Córdoba y también en otros países de América Latina.

Con esta iniciativa, el municipio busca consolidar un modelo de seguridad participativa y preventiva, en el que los vecinos tengan un canal directo de comunicación con las autoridades para reducir riesgos y mejorar los tiempos de respuesta.