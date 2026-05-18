Con gran marco de público, el Rally Cordobés tuvo su paso por Villa Carlos Paz

La tercera fecha del Rally Cordobés se cerró este domingo en Villa Carlos Paz con victoria de Tomás Olmedo y Juan Pablo Monasterolo en una competencia disputada sobre un circuito 100% asfaltado, único en Sudamérica. La carrera dejó además una fuerte convocatoria de público, movimiento turístico y presencia de pilotos carlospacenses.

Villa Carlos Paz volvió a convertirse en epicentro del automovilismo regional con la disputa de la tercera fecha del Rally Cordobés, que concluyó este domingo luego de un fin de semana atravesado por la velocidad, el movimiento turístico y una importante presencia de público.

La competencia se desarrolló sobre un circuito 100% asfaltado, una característica que la distingue como única en Sudamérica, y recorrió distintos paisajes y caminos emblemáticos de la región, entre ellos el camino de las 100 curvas, el sector del Observatorio y Cuesta Blanca.

En lo deportivo, los vencedores de la fecha fueron Tomás Olmedo y Juan Pablo Monasterolo, a bordo de un Skoda Fabia Rally2/RC2. El piloto salteño, en apenas su tercera carrera dentro de la categoría, volvió a mostrar una rápida adaptación y se quedó con el triunfo en la general.

Detrás de ellos se ubicaron Santino Rossi y Martín Baucero, con un VW Polo MRT/MR, quienes se impusieron en la clase Maxi Rally y además terminaron como escoltas en la clasificación general. El podio lo completaron Diego Miceli y Sergio Daparte, también con Skoda Fabia Rally2/RC2.

Más allá del resultado final, la fecha dejó una fuerte respuesta del público. El sábado por la noche se realizó la tradicional rampa simbólica en el centro, sobre la esquina de avenida General Paz y 9 de Julio, donde vecinos, turistas y aficionados al automovilismo acompañaron de cerca a los competidores en una actividad que volvió a mostrar una importante convocatoria.

Durante toda la carrera también se destacó la presencia de pilotos carlospacenses, que dijeron presente en esta fecha del campeonato y representaron a la ciudad en una competencia de alto nivel.

El cierre tuvo lugar este domingo desde las 15, con la ceremonia de premiación en Costa del Lago, que puso fin a una fecha marcada por el deporte motor y por el movimiento generado en la ciudad en materia turística y comercial.