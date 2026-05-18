Fuerte defensa de Llaryora al sector industrial: “Ser industrial en Argentina es ser patriota”

Córdoba lanza créditos por $30.000 millones para productores, fabricantes de maquinaria agrícola y empresas cordobesas. Tendrán tasas preferenciales, amplios plazos y serán presentadas oficialmente en AgroActiva 2026. “Defender la industria es defender el trabajo de nuestra gente y defender el trabajo de los cordobeses”, sostuvo el mandatario.

El gobernador Martín Llaryora anunció este lunes una batería de líneas de financiamiento productivo por $30.000 millones destinadas a fortalecer al sector agroindustrial y metalmecánico de Córdoba, en una apuesta directa al sostenimiento de la actividad económica, el empleo y la producción en el interior provincial.

El anuncio se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario, junto a representantes del sector industrial, agropecuario y financiero, en el marco de una estrategia articulada entre el Gobierno de Córdoba, Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC).

Durante su discurso, el mandatario provincial dejó una fuerte definición política en defensa del entramado productivo nacional: “Ser industrial en Argentina es ser patriota. Ser industrial en un país que cambia las reglas de juego continuamente es ser uno de los mejores industriales del mundo”.

Llaryora sostuvo que la Provincia tiene la obligación de acompañar al sector privado porque “en Córdoba el empleo privado es vital” y advirtió sobre el impacto que tendría el deterioro de la actividad industrial en las economías regionales.

“Defender la industria es defender el trabajo de nuestra gente y defender el trabajo de los cordobeses”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador remarcó que la industria de la maquinaria agrícola tiene un valor estratégico para Córdoba y para el interior productivo del país, porque genera empleo genuino y dinamiza la economía de pueblos y ciudades del interior profundo.

“Cuando se pierde un puesto de trabajo industrial, no pierde solamente el trabajador. Se resiente toda la economía del pueblo: la panadería, la carnicería, el comercio, la verdulería. No entender eso es no entender cómo funciona el interior de la Argentina”, expresó.

Las nuevas herramientas financieras apuntan a sostener la competitividad de las empresas cordobesas en un contexto nacional complejo, marcado por la caída de la actividad, el elevado costo del financiamiento y la apertura de importaciones.

En ese marco, Llaryora insistió en la necesidad de avanzar en medidas estructurales para aliviar la presión sobre el sector productivo. Reiteró su pedido de baja de retenciones y reclamó igualdad de condiciones frente a productos importados.

“Estamos de acuerdo con estabilizar la macroeconomía, pero también estamos de acuerdo con que el país debe producir y generar trabajo”, sostuvo.

Además, planteó que Argentina necesita desarrollar nuevos motores económicos —como la minería, el petróleo y el gas— para reducir la dependencia sobre el agro y permitir una disminución de la carga impositiva sobre el sector.

“La plata tiene que quedar en manos de los productores. Sin rentabilidad no hay inversión, no hay compra de maquinaria y no hay posibilidad de volver a sembrar”, afirmó.

El gobernador anticipó además que esta será la primera de varias medidas de acompañamiento que impulsará la Provincia para distintos sectores industriales, productivos y de servicios.

“Este crédito tendrá la mejor tasa del mercado. No va a haber nada igual o similar”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Bioagroindustria y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, destacó el trabajo conjunto con AFAMAC y Bancor para generar herramientas “muy competitivas e indispensables en el contexto actual”.

“Hay que estimular la producción, sostener las ventas y defender el trabajo cordobés”, remarcó.

A su turno, el director comercial de Bancor, Juan Pablo Mon, señaló que la iniciativa está dirigida a productores cordobeses para que puedan adquirir maquinaria fabricada en la provincia, fortaleciendo así el círculo productivo local.

Desde el sector privado, el presidente de AFAMAC, Gustavo Piccione, valoró el acompañamiento sostenido del Gobierno provincial y destacó que las medidas permitirán incorporar tecnología y sostener la actividad industrial.

En representación de la Mesa de Enlace, Guillermo Vitelli aseguró que el sector agropecuario se siente “reconocido y acompañado” por este tipo de políticas impulsadas a partir del diálogo.

Las líneas de financiamiento serán presentadas oficialmente en AgroActiva 2026, la mayor exposición agroindustrial del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe.

Financiamiento para productores y empresas

La primera línea está destinada a la compra de maquinaria agrícola nueva, implementos e infraestructura fabricada por empresas cordobesas con convenio Bancor.

Contempla un monto máximo por operación de hasta $500 millones, plazo de 48 meses y una tasa nominal anual del 14%. El cupo total asciende a $15.000 millones.

Descuento de cheques para fabricantes de maquinaria

La segunda herramienta está destinada a fabricantes cordobeses nucleados en AFAMAC y permitirá financiar ventas de maquinaria agrícola a clientes de todo el país mediante descuento de cheques respaldados por facturas o proformas.

El monto estará sujeto a calificación crediticia, con un tope de hasta $3.000 millones por asociado y una tasa nominal anual del 21%. El cupo previsto también es de $15.000 millones.

Participaron también representantes de la Unión Industrial de Córdoba, entidades rurales, empresarios, industriales y autoridades provinciales.