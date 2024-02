Llaryora abrió el período de sesiones de la legislatura: ‘Nuestro único compromiso es con el pueblo de Córdoba’

El discurso completo

Buenos días a todos queridos pueblo de Córdoba, especialmente a la señora vicegobernadora, señor Presidente y vocales del Tribunal Superior de Justicia, senadora nacional, señores y señoras legisladores provinciales, señores Presidentes y jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, integrantes del equipo y del gabinete provincial, intendentes municipales de la provincia de Córdoba que nos están acompañando hoy aquí, cuerpo consular acreditado, jefe de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, rectores de universidades públicas y privadas, integrantes y queridos amigos del Comipaz, un gusto verlos aquí también, Presidente de las Cámaras Empresariales y del sector agroindustrial y productivo, representantes de instituciones intermedias, señoras y señores trabajadores de la prensa, pueblo de Córdoba. Cumplo hoy con la obligación que establece la Constitución de nuestra provincia para dar inicio formal al periodo legislativo del año 2024.

Hace muy pocos días estuve aquí para asumir el mandato que me confirió el pueblo cordobés para representarlo, y quiero ratificar lo expresado en mi primer mensaje aquí adelante de todos ustedes. Mi total compromiso para tomar todas las decisiones necesarias en estos momentos tan difíciles, en momentos difíciles todas las decisiones son difíciles, voy a dejar todo como siempre para estar a la altura de estos tiempos y de las necesidades de mi pueblo, sabiendo que estamos en una de las peores crisis económicas y social de la República Argentina.

El 10 de diciembre pasado cuando estuve aquí, hablé de la crisis, que todos debíamos hacer un esfuerzo en conjunto, especialmente ese esfuerzo para proteger a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Yo me acuerdo que cuando terminó el discurso y veía muchos comentarios inclusive de algunos amigos míos, me decían Martín, no es muy exagerado el planteo que hiciste, ¿Será tan difícil para tomar medidas tan rápidas como las que tuvimos que tomar? Yo me hubiera querido equivocar, pero la verdad, acerté, la crisis cada día es peor y cada día se agrava. Y es por eso que esta crisis que como ustedes ven se profundiza lamentablemente en la economía nacional que lleva a todas las provincias, no hay una que se pueda salvar, porque llega a todas las familias. Está muy fuerte y la perspectiva por los números que tenemos de este mes y de lo que vemos que está sucediendo, lamentablemente son aún peores.

El nivel de inflación en niveles históricos, impacta de lleno en las economías regionales, en las economías de la familia. Para dar algún número y no aburrirlos, pero sí para poner en consideración la difícil situación. Las Pymes han caído en el orden del 31,7% a precios constantes de edición. Esta es la debacle que está sufriendo el sector Pymes, en el cual ninguno se está escapando. Caída del consumo, caída del poder adquisitivo. Seguimos con una alta inflación, este mes vamos a tener ya alta inflación también, caída de ventas, entrando ya o en vísperas de lo que se había anunciado, de una de las peores situaciones que existe en la economía, que se llama estanflación, es la inflación acompañada de la recesión. Es uno de los peores panoramas que puede enfrentar cualquier país y cualquier situación, claramente con consecuencias sociales gravísimas. Obviamente, acá tengo intendentes, hay de todos los sectores, obviamente esto deteriora la economía de todos, y por supuesto también deteriora la economía del gobierno provincial.

Por eso me parece importante ratificar la acertada de las decisiones que impulsamos apenas empezamos en el gobierno, frente a las críticas de buena voluntad que veíamos, decisiones tan duras, tan difíciles en todos los aspectos del gobierno, inclusive en esta Cámara, también con rebaja de haberes, en este poder también, y modificaciones, pero claramente son esas decisiones que permiten hoy que la crisis en Córdoba impacte menos, que Córdoba hoy puede estar un poco mejor que otros lugares que en aquel momento no tomaron dichas decisiones. Y también quiero destacar que esas decisiones que fueron tomadas en diciembre, fueron con sentido social, porque en este caso la legislatura en la decisión que acompañó, claramente después de mucho tiempo, es una decisión que no afectó a nuestros jubilados, por ejemplo.

Todas las decisiones que tomamos fueron pensadas para defender a los actores más vulnerables, y por supuesto, quiero agradecer también aquí a todos, porque el esfuerzo recayó en los activos para ayudar a los jubilados. Quiero también aprovechar para destacar que más allá en este contexto hemos decidido subir las jubilaciones mínimas y seguir en esa senda. También quiero aprovechar y destacar a los sindicatos, hemos podido hacer 9 de 10 gremios que tenemos en relación en la provincia, hemos podido hacer 9 convenios colaborativos. A mí ya me tocó otras veces hacer convenios colaborativos. Los convenios colaborativos son convenios que se hacen en estado de crisis, en situaciones difíciles. Yo veo acá, no solo hay muchos intendentes, sino que veo también muchos intendentes sentados en las bancas, tanto del oficialismo como de la oposición, y ustedes saben, porque muchas veces nos tocó ser colegas, enfrentar crisis, crisis económica, pandemia. Y sabemos que en esos momentos necesitamos generar diálogos y consensos, entendiendo la situación actual. Por eso que esos convenios colaborativos lo que nos permiten es que todos hagamos un esfuerzo extra. Son convenios que permiten, por supuesto, aumentar salarios, pero en un marco de posibilidad económica para que el Estado pueda cumplir con esa obligación, pero también pueda seguir cumpliendo con las demás obligaciones que tiene.

Ustedes saben, en crisis las obligaciones del Estado se agrandan. En crisis la gente busca más, por necesidad, la asistencia de la salud pública, busca más el refugio de la educación pública, se nos elevan las atenciones en materia de emergencia social, y esto no lo digo como gobernador, también lo digo trabajando en conjunto con cada uno de los intendentes. Ustedes son la primera trinchera de contención frente al vecino, después llega la gobernación. Por eso quiero agradecer especialmente a estos 9 sindicatos que han defendido a sus trabajadores y hemos podido firmar inclusive por 3 meses un contexto de previsibilidad en medio de la crisis, con un esfuerzo de todos para poder llegar a esta solución.

Y en ese marco quiero instalar también a la reflexión, a todos, porque creo que estos convenios colaborativos se van a tener que dar en todos los sectores, no sólo en el sector público, sino también en el sector privado, para bajar la conflictividad y para poder seguir funcionando en paz y en armonía, para entender que debemos pasar esta situación y esta crisis histórica avanzando en conjunto, poniendo como eje la defensa del trabajo. Y ahí donde hace unos días me contaba, charlando con una Pyme que se habían juntado con todos sus empleados, no eran muchos, es un emprendedor chiquito, tenía un negocio gastronómico, y entonces le manifestó que, como ustedes saben, la falta de consumo, la caída en las ventas, y bueno, que no podía cumplir porque no podía seguir avanzando, se juntaron entre todos y dijeron, bueno, vamos a ver los ingresos, repartamos lo que sobra, pero lo único que te pedimos, le dijeron a él, es que hagas el máximo esfuerzo para que no quede nadie afuera. Esto es lo que está pasando ya, con los emprendedores, con las Pymes, claro, vieron el número, más del 30% de caída en ventas. Por eso que lo que pasa en lo privado, también debe pasar en lo público.

Debemos sí o sí seguir generando convenios colaborativos, con todos, con los prestadores de servicio también, y entender que esta crisis nos tiene que tener a todos juntos, y es por eso que teniendo en claro que vamos a hacer todo el esfuerzo con todos los sectores, vamos a seguir dialogando sabiendo también que hoy estar bajo el paraguas del Estado es un diferencial, por la obra social, por la jubilación, por la estabilidad, y que eso también conlleva estar bajo el paraguas del Estado la responsabilidad en un momento de crisis, de dar el doble, de exigirse más, porque claramente en las crisis el compromiso de los servidores públicos debe ser mayor.

Quiero comprometerme con todos a seguir dialogando, a seguir buscando acuerdos. No es humildad solo, es la conciencia del tiempo en el cual nos toca vivir, es tener inteligencia y esto que digo es lo que tenemos que repetir en cada uno de los municipios. Tener tolerancia en momentos de crisis, tener comprensión, tener diálogo hasta poder llegar a los puntos de acuerdo que nos permitan llegar a la paz social y tener una visión más grande que lo es lo propio del Estado, sino también asistir y ayudar a las instituciones que están hoy prestando asistencia y ayuda a los más desprotegidos, asistir y ayudar a los sectores productivos en la defensa cuando son atacados y también asistir y ayudar a los trabajadores para buscar y conseguir los consensos necesarios para poder seguir adelante. Al iniciar este nuevo periodo de sesiones, también le quiero pedir a ustedes, señores legisladores, de todas las fuerzas políticas que trabajemos juntos, este gobernador está abierto al diálogo constructivo, ese diálogo que permite modificar políticas en busca del bien común, con el convencimiento que me da ser parte de un gobierno que representa hoy a una nueva expresión política, el Partido Cordobés, y que impulsa un concepto, ojalá pudiera ser reflejado en la Argentina, impulsa un concepto amplio, ese concepto de distintos partidos políticos, de distintos sectores, de distintos actores de la realidad, que tiene un solo objetivo y fin, mejorar la calidad del gobierno día a día, para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.

Es por eso que con la humildad y la voluntad de sumar, sigo invitando a distintos representantes, de distintas expresiones políticas y sociales, a sumarse al diálogo, a la expresión, a la colaboración en este momento de crisis, porque estamos convencidos que también escuchando las ideas de los demás, podemos encontrar en estos momentos también, en las distintas perspectivas, mejores soluciones para enfrentar estos distintos y estos difíciles momentos. Por eso quiero agradecer también las distintas iniciativas que otras fuerzas políticas han presentado, que nos han acercado, no sólo en la legislatura, sino también en las intendencias y en los jefes comunales que he recorrido, y muchas de ellas ya son políticas puestas en marcha, acciones concretas u obras, y estamos por comenzar. Así que agradecerles a todos por esta colaboración en este momento. En los momentos difíciles necesitamos estar todos cada vez más juntos.

También en estos pocos días de gestión hemos establecido una relación, como ustedes han visto, correcta con el gobierno nacional. Me han visto inclusive apoyar al gobierno en ese primer momento, en el cual tenemos un gobierno nacional que recién iniciaba, estuvimos con todos los gobernadores, es lo que me comprometí con ustedes. Pero esa relación tiene que contener respeto mutuo dentro de cada jurisdicción, debe tener un diálogo franco y abierto, y de esa manera podemos ir construyendo un país mejor. Acabamos de dar quórum, como ustedes vieron. Acabamos de ser uno de los gobiernos que acompaña el debate de esta ley, que se plantea como una oportunidad, y sin el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba, esta ley no podría estar siendo tratada, porque ha sido importante, porque nuestro bloque ha permitido que la misma hoy esté sesionando. Porque a mí me parece que lo importante en democracia es que el Parlamento pueda sesionar, pueda dialogar, pueda buscar consenso, pueda generar iniciativas nuevas, y por supuesto también pueda expresarse en los disensos, siempre entendiendo que es lo mejor para la Argentina.

Algunos plantean el costo político a veces de acompañar, cuando uno no es oficialismo, como ustedes saben. Nosotros acompañamos y tuvimos el honor de acompañar a alguien como presidente, como Juan Schiaretti. Y si bien no ganamos, nos comprometimos con todos los cordobeses a que nosotros no íbamos a poner palos en la rueda al que ganara. Porque un presidente que recién empieza, en minoría, necesita de la ayuda institucional, por lo menos para que sus proyectos puedan ser debatidos. El presidente Javier Milei sabe que del mismo modo que vamos a acompañar el proceso de reconstrucción y reparación de esta querida Argentina, también vamos a defender los intereses de Córdoba y de los cordobeses. Y vamos a aportar nuestra idea para ayudar a la Argentina.

El gobierno nacional propone la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas. Algo que nosotros estamos acostumbrados en Córdoba a tener. Pero ese superávit hay que tenerlo y lograrlo para poder tener un gobierno que promocione el desarrollo y la generación de empleo. No es sólo nosotros, acá veo intendentes también, en donde hacen un esfuerzo tremendo y lo venimos haciendo hace muchos años. No es el resultado de la casualidad que un gobierno tenga superávit. Aún hoy, después de meses y meses de caída de los recursos, tanto nacionales como provinciales, el gobierno de Córdoba sostiene el superávit para sostener un Estado presente que le pueda dar respuesta a la gente en estos momentos tan difíciles de crisis. Pero claramente ese superávit tiene que tener un camino, una luz. Por eso le digo al Presidente, él ya sabe, porque ya cuenta con nuestro apoyo, ha contado con nuestro apoyo para esta iniciativa y desde el primer momento, y ustedes me vieron, he sido uno de los gobernadores que transmitió el mensaje de apoyo institucional. Pero ese apoyo va a ser para acompañar las medidas que consideramos oportunas, pero también lo vamos a apoyar cuando le digamos no, porque creemos que esas medidas son perjudiciales para los intereses de los cordobeses.

Córdoba y su gobierno reitera la defensa irrestricta de los sectores productivos y de las economías regionales. Por eso dijimos no a las retenciones agropecuarias defendiendo a nuestro campo, a nuestras economías regionales y a la producción. Córdoba y su gobierno reitera la defensa irrestricta a la actividad industrial, a nuestras empresas, a nuestros sectores productivos, a la metalmecánica, a la industria del mueble. Córdoba también reitera la defensa irrestricta, acá que veo a los rectores de las universidades a defender los fondos educativos, a defender la cultura, a defender el incentivo docente. La Argentina ya vivió, nosotros aún jóvenes, vivimos el 2001, ese 2001 no empezó en el 2001, empezó antes, ya lo veíamos venir en el 98, en el 99, en el 2000, en donde tal vez para algunos el plan macroeconómico cerraba y para otros lo único que cerraba era las pequeñas fábricas que despedían gente, los campos que se hipotecaban y que no podían producir, cerraban los puestos de empleo, cerraban las pymes y después fue la falta de un plan productivo lo que llevó a la crisis del plan económico.

No puede haber un plan fiscal que saque a la Argentina sin tener en cuenta un plan productivo que genere trabajo y empleo, cualquier plan fiscal que ahogue al plan productivo, después el plan productivo termina ahogando a ese plan fiscal. Es por eso que no vamos a acompañar ninguna medida que desgarre al tejido productivo y social del país, no estamos de acuerdo que para alcanzar la calma fiscal, lleguemos a la paz del cementerio. Insistimos, todo plan fiscal debe ser acompañado por un plan de desarrollo económico y productivo, como tampoco, y se los dije el primer día aquí, íbamos a hacer lo posible y lo imposible para que la obra pública en nuestra provincia continúe. Y lo decimos porque nosotros somos productivistas, somos desarrollistas y sabemos que gobernar es, fue y será generar trabajo y para generar trabajo hay que generar condiciones, dentro de esas condiciones está claramente la macroeconomía, la que el presidente debe, tiene que recuperar y lo vamos a ayudar para eso, pero también están las obras, las obras de infraestructura, las obras que dan competitividad.

Aquellos que somos del interior y del interior, sabemos perfectamente, cuando uno ve las obras sólo desde el empleo o sólo desde la movilidad económica, nosotros en el interior vemos las obras como oportunidades de desarrollo, esos caminos que te permiten sacar la producción o llegar a tu pueblo, esa obra de agua, esa obra de gas que te permite que una empresa se radique o no, que te deja fuera del mapa productivo. Esa obra ahora del internet o de las telecomunicaciones, la obra no es sólo empleo, no es sólo macroeconomía, la obra es desarrollo y es por eso que ahora en este momento de crisis apostamos también a sumar a las cooperativas y mutuales para que entre todos podamos sumar el esfuerzo para hacer más obra pública, no menos obra pública, más progreso, no menos progreso, más desarrollo con más inclusión.

Desde el corazón federal de la Argentina también le decimos, para sacar a la Argentina, la tenemos que sacar completa. No basta con cerrar los números nacionales y que se caigan los sectores productivos, las provincias y los municipios. La Argentina sale toda entera con el interior o no va a salir nunca.

También en estos momentos difíciles es importante seguir ratificando y vamos a seguir con todos los programas que nos enorgullecen. Voy a nombrar algunos, como el PPP, con los costos que ahora tienen los viajes, con el boleto educativo y también con el PAICOR, aquella gran idea que empezó Eduardo César Angeloz y que permitió que muchos chicos pudieran estudiar y comer, porque sin comida el estudio no te ingresa.

Vamos a continuar con los programas de empleo, el apoyo a los emprendedores, a los empresarios. Reafirmar el compromiso del Gobierno provincial con el trabajo, la producción, con una mirada inclusiva y federal. Vamos a potenciar inclusive, y vamos a estar presentando dentro de poco, un plan para potenciar los programas para que también crezca nuestro norte querido a donde le llegaron las obras y ahora también le van a llegar los incentivos necesarios para que las obras se conviertan en empleo.

Estas políticas fueron diseñadas con el espíritu de fomentar las oportunidades laborales, educativas y de formación, porque creemos y seguimos creyendo que la dignidad que da el trabajo es irreemplazable.

En estos pocos días que llevamos de gestión ya empezamos a cumplir los compromisos asumidos para mejorar el día a día de los vecinos. Lo estamos haciendo a pesar de la crisis y con un profundo sentido federal, recorriendo de norte a sur y de este a oeste las diferentes localidades y ciudades de la provincia, tomando contacto con todos los intendentes y jefes comunales. Y ahí quiero agradecerles a todas las ciudades y comunas que he recorrido en todo este tiempo con el equipo. Gracias por la recepción.

La mayoría de las que recorrí no fueron del mismo signo político que el nuestro, pero hemos podido trabajar juntos más allá de las diferencias partidarias. Así que pido un fuerte aplauso para todos esos intendentes de distintos signos, pero que se animan a trabajar juntos.

Como ustedes saben, hemos ya firmado muchísimos convenios con intendentes y voy a seguir haciéndolo, trabajando en conjunto para que las obras no paren, llevando soluciones. En este estilo federal, donde nosotros, más allá del partido, trabajamos con todos. Con los 427 intendentes y presidentes comunales.

Acá en Córdoba no pensamos que para que nos cierre el superávit provincial generemos déficit en los municipios y de esa manera cerremos las cuentas provinciales. Vamos a seguir ayudando a todos los municipios más allá de su color político. La coparticipación va a seguir llegando y los programas del Estado van a estar en cada una de las ciudades y de los pueblos para fortalecer a cada uno de nuestros vecinos.

Seguridad

Como ustedes saben, delito hay en todo el mundo, pero hay más delitos e inseguridad donde está la exclusión social. Y esta es la situación que se agrava día a día en la Argentina. La inseguridad es hija de la exclusión, lo que plantea, por supuesto, un abordaje muy complejo. Más en un país donde crece la inflación, sube el desempleo, sube la marginalidad, es cada vez más difícil.

Por eso, teniendo en cuenta esa situación, es que enviamos a este cuerpo, y le agradezco a todos los que debatieron y acompañaron, y que también, con sus posturas, nutrieron este nuevo paradigma de seguridad para permitir colaborar con los intendentes, trabajar con la sociedad civil, y hacer cambios de paradigma.

Por eso, teniendo en cuenta estas situaciones que ya enviamos, y se aprobó, pero ya estamos implementando, a través del Ministerio, este nuevo modelo para agilizar y mejorar la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico.

Gracias a esta nueva Ley, estamos poniendo en práctica, progresivamente, también ustedes saben, algo que está probado en muchos lugares del mundo, que es un sistema mixto en materia de seguridad, en donde se suman a lo que hace la Nación, lo que hacen las provincias, pero también se suman como actores centrales lo que hacen los jefes comunales o los intendentes, que son los que más conocen el territorio, que son aquellos que conocen a cada uno de los vecinos.

Es por ello que esas guardias locales son fuerzas articuladas para trabajar auxiliarmente con la policía. Y eso nos permite, a nosotros, como les permitió en otros países, cuidar a los vecinos de bien. Y por supuesto, trabajar y mejorar la seguridad. Y lo hacemos en este momento, en un momento de crisis. Porque yo sostengo que la crisis a Córdoba no la puede parar. Y que más allá de eso, nosotros tenemos que seguir invirtiendo. Porque sabemos que la creación de estas guardias locales conlleva a la Provincia un refuerzo en materia de inversión en temas de seguridad.

Lo hacemos desde la Provincia también, y por eso hemos incorporado 900 efectivos policiales nuevos en esta nueva capacitación de 3 años, con esta nueva modalidad. Y también ahora termina este evento, y en pocas horas voy a estar también entregándole el diploma a 274 agentes de servicio penitenciario para seguir fortaleciendo los cambios que estamos introduciendo en el mismo.

Esta es la inversión que estamos haciendo con nuevos agentes, con más policías, y también en el servicio penitenciario. Estamos, como les dije, formalizando la creación de las guardias locales de prevención y convivencia. Ya son 26 los intendentes que ya han adherido. Yo le quiero agradecer. Hay 14 en trámite.

Cuando algunos decían que ningún intendente se iba a adherir, que ningún intendente se iba a sumar, yo fui intendente dos veces. Siempre estuve trabajando en constante con las fuerzas policiales porque a mí siempre me preocupó la calidad de vida de los vecinos. Uno no puede vivir en paz si no puede salir a la plaza o si la plaza la maneja algún delincuente. Y es por eso que como intendente siempre estuve trabajando, me acuerdo allá en esas primeras normativas que eran de los convenios de comunidad, empezaron donde el intendente y la comunidad y los actores civiles se juntaban con las fuerzas de seguridad privada, con las fuerzas también de la Policía Provincial, con los bomberos y hacíamos esos esquemas preventivos y que después íbamos anexando de a poco los esquemas de seguridad.

Así empezaron los consejos de convivencia. Es por eso que yo sabía que los intendentes que querían a su pueblo se iban a sumar. Tenía fe y sabía que no era una cuestión de partido político, era una cuestión de liderazgo. Que frente a los problemas hay algunos dirigentes que como el avestruz, esconden la cabeza a ver si se pasa, y otros que no, que levantan la cabeza y que hacen todo lo posible para cuidar a su pueblo.

Es por eso que quiero nombrar cuáles son las ciudades que ya se han adherido para agradecerles por la valentía. Inclusive antes de que podamos estar implementando el programa porque estamos comprando, adquiriendo las cosas y ya hay intendentes que se han adherido.

Quiero agradecer al Intendente de la Capital, de Villa María, Alta Gracia, Alicia, Malagueño, Morteros, Balnearia, Pozo del Molle, Las Higueras, Villa María de Río seco, La Calera, Carlos Paz, Tanti, Saturnino María Laspiur, San Francisco, Sampacho, Chaján, Noetinger, Estación Juárez Celman, Villa Cerro Azul, Potrero de Garay, Saldán, El Fortín, Embalse, Los Hornillos y Toro Pujio. Muchas gracias por su valentía. Gracias por ayudarnos a enfrentar a la delincuencia. Gracias, gracias. Vamos a estar con ustedes, acompañándolos en esta lucha para defender a los vecinos de bien.

En lo que va de nuestra gestión, ya hemos adquirido, y esto nos está destacando y están viniendo de otras fuerzas de seguridad a ver lo que está pasando con este nuevo implemento, que son las armas no letales, o de baja letalidad. Ya hemos incorporado 5.000 armas. Entonces quiero decir que hemos capacitado ya más de 7.500 efectivos para el uso de las mismas. Entonces quiero decir que en tan poco tiempo ya hubo más de 500 operativos con el uso de estas armas.

Y a mí me gusta contar anécdotas o cosas que te llevan a veces a hablar con las autoridades, porque esto lo hablamos con Juan, de que había que avanzar en este sector. Muchas veces hay que avanzar. Se pierde a veces mucho tiempo en discusiones ideológicas mientras se mueren agentes de las fuerzas de seguridad por no usar o por no debatir o por tener miedo a avanzar sobre determinados juicios ideológicos que existen.

Nosotros tenemos que ser prácticos, tenemos que saber del lado de quién estamos. Si estamos del lado de la gente de bien, si estamos del lado de las fuerzas de seguridad y del orden, porque es la única manera de apoyarlos para que nosotros podamos vivir en paz.

Yo me acuerdo y ustedes se acordarán, aquellos que vieron ese video que había pasado en la Capital cuando había tres policías persiguiendo a una persona, y que claramente tenían dos posibilidades, o usar las manos o la fuerza, o sacar un arma letal, que como arma letal cuando uno tiene un disparo hay grandes chances de que muera la persona.

Estos policías, al no tener las armas no letales o esta nueva tecnología, no tenían otra posibilidad. Y ustedes habrán visto el video que lo iban arrinconando y lo iban llevando porque primero lo querían sacar porque esta persona que amenazaba con una especie de cuchilla grande estaba en un bar. Entonces lo primero que hicieron los policías era tratar de sacarlo del bar. Ahí se enoja la persona. Y cuando lo van llevando, sin ninguna posibilidad, un policía se le abalanza para tratar de reducirlo y aun con el chaleco antibalas, el delincuente lo atraviesa con esa faca o ese cuchillo y lo mata. Si hubiera tenido un arma no letal, no hubiera llegado nunca a esa situación.

Así que en estos 500 operativos debemos haber salvado algunas vidas policiales y también debemos haber cumplido con los derechos humanos. Por eso pido un fuerte aplauso para las fuerzas que se han animado a integrar esta nueva tecnología y defendernos de esta manera mejor de los delincuentes.

Sabemos que generar estas guardias urbanas nos van a generar recursos y le tenemos que dar y ayudar a los intendentes que se animan. Es por eso que quiero decir que en los próximos meses vamos a estar entregando 300 camionetas para los primeros que se han adherido y voy a mandar a adquirir 400 vehículos más para reforzar las guardias urbanas de seguridad. Son 300 camionetas, principalmente para los pueblos que tienen situaciones rurales porque no quiero que nuestros gringos del campo que hacen patria viviendo solos se queden ahí en el medio del campo y no haya una camioneta que vaya a auxiliarlos si tienen algún problema en materia de inseguridad. Esa es la Córdoba Federal. Y por supuesto que les agradezco por la votación de la ley. Hemos duplicado la cantidad de fiscalías antinarcóticos en nuestra provincia.

Hoy frente al avance vienen mucho a ver el modelo cordobés. Este modelo que ha creado la Fuerza Policial Antinarcótico y que a la vez ha generado fiscalías específicas. Estas fiscalías van a estar ubicadas estratégicamente en ciudades que limitan con rutas, en ciudades fronterizas que nos van a permitir tener un fiscal específicamente que estudie el narcotráfico, que lo combata, pero también el compromiso de ampliar, porque no basta solo el fiscal, sino ampliar la cantidad de hombres de nuestra querida Fuerza Policial Antinarcóticos. También pusimos en marcha, y esto también quiero agradecerle al Gobierno Nacional, a la Ministra Patricia Bullrich, hemos puesto en marcha, ustedes lo vieron, fuimos una de las primeras provincias en poder firmar un convenio nacional para trabajar en conjunto la Nación y la Provincia en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado.

Y en eso quiero hacer un reconocimiento especial. A días de firmar ese convenio, nuestras fuerzas estuvieron desafiadas en un trabajo que hoy es digno de destacar porque lo destacan inclusive en otros países y se destaca en las fuerzas también nacionales y todo. Córdoba, en materia de la lucha contra el narcotráfico, ustedes lo saben, fuimos noticia internacional. Y fuimos noticia internacional por el trabajo profesional de las fuerzas policiales y fuimos noticia internacional por el valor de nuestros agentes. Es mentira que estas familias y esta organización tal vez hoy, una de las más buscadas y de las más violentas del mundo, se equivocó de lugar, quiso venir a instalarse Córdoba. Córdoba es hostil para los narcotraficantes y su fuerza mostró la valentía. No es que se fueron, de Córdoba los echamos, Córdoba no quiere a los narcotraficantes. Y nuestra fuerza demostró estar a la altura de esas circunstancias. Por eso pido un aplauso y vamos a condecorar a todos aquellos agentes que estuvieron en este proceso para echar a esta organización de narcotraficantes de Córdoba. Felicitaciones a los policías y felicite a los agentes que participaron de ese procedimiento. Además creo que hay que seguir. Y no hay que tenerle miedo.

Tenemos que estar todos juntos. Y por eso les quiero decir que como no le tenemos miedo también vamos a avanzar en un plan en Córdoba Capital. Además de estas fiscalías que fortifican el interior para que sepan que en Córdoba el que quiere venir a vender droga, envenenar a nuestros niños, envenenar a nuestros adolescentes, en Córdoba no va a poder. En Córdoba vamos a estar de pie todos juntos para dar esa batalla. Es por eso también que además vamos a seguir invirtiendo en la administración de justicia y por eso vamos a crear 12 fiscalías nuevas para que sean herramienta y mejorar la atención en los casos ligados contra el delito. Y esas fiscalías con un nuevo plan de combate al delito vinculada directamente con una nueva organización que se va a dar la policía para que los fiscales y la policía trabajen en cuadrantes en conjunto para dar una mejor lucha y enfrentar a los delincuentes y proteger a las personas de bien.

También me parece importante el uso de la tecnología, no sólo con esta nueva incorporación que seguramente dentro de poco van a empezar a ver a otras fuerzas provinciales en la Argentina y en Latinoamérica con el uso de las armas no letales después de lo que están viniendo a ver y a aprender de lo que está sucediendo en Córdoba. Me parece que hay que avanzar en la policía judicial claramente, pero para eso tenemos que ir dotando con más recursos y también de avanzar, y es una discusión que van a tener que dar en la Legislatura, que son discusiones a veces difíciles porque siempre se confrontan temas ideológicos, pero creo que ya a esta altura estos temas tienen que ser superados. Ustedes saben que nosotros tenemos un registro de huellas genéticas digitalizadas que lo vamos a potenciar, le vamos a dar más recursos para que puedan seguir tomando muestreos. ¿Esto qué es para los vecinos que están viendo? Cuando uno entra a una escena del crimen hoy la tecnología permite tener los ADN. Si vos tenés los ADN o una base de ADN, directamente cuando tomás la muestra lo vas comparando, como era antes la huella digital y podés resolver muchísimos casos directamente a través del ADN de cada uno de los que participó en esa escena del crimen. Pero claro, ese registro se creó y está limitado para determinadas características.

Yo les voy a proponer que demos un debate y que ampliemos el registro de huellas digitales genéticas para contener, por supuesto, a más personas dentro de este registro y facilitar de esa manera investigación penal para poder llegar a los delincuentes. En nuestra visión este registro debe realizar a todas las personas que estén condenadas, imputadas o procesadas en un proceso penal o contravencional y o de quienes se encuentren asociadas a la identificación de las mismas, así como de menores cuya responsabilidad penal haya sido declarada y de personas que no se condenó por mediar alguna causa de inimputabilidad. Eso es lo que le pido que traten para así incrementar nuestro registro de huellas de ADN.

Por eso, también otra decisión que nos tocó tomar. A pocos días hemos intervenido el Servicio Penitenciario de Córdoba a través de la designación de un civil como nuevo Secretario de Organización Penitencial. Tal vez es un hecho histórico que un civil tenga la potestad para organizar el servicio penitenciario. Y eso nos llevó a impulsar un nuevo Consejo Superior Penitenciario y también a crear una unidad nueva de control, que la misma tiene como función el control como ustedes verán en las requisas que se vienen haciendo y la prensa viene publicando de personas, vehículos, cargas y mercadería y todo control para que no ingresen determinados elementos al servicio penitenciario que les permitan a los delincuentes de ahí poder seguir operando y delinquiendo fuera del sistema. En este contexto y aun cuando sabemos que el narcotráfico es un delito de jurisdicción federal, yo me comprometo con todos ustedes como siempre a no dejarlo en manos solo de la responsabilidad federal. Córdoba va a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para seguir peleando, para seguir defendiendo a nuestros vecinos del narcotráfico.

Educación

Córdoba es sinónimo de educación y los nuevos tiempos nos exigen repensar y organizar desde otra perspectiva los procesos pedagógicos, incorporando experiencias exitosas, siempre bajo la premisa para nosotros, una premisa que tenemos siempre todos los cordobeses, que la educación es la mejor herramienta de ascenso social y la mejor forma de generar talento cordobés. La educación para nosotros es parte de nuestra génesis, nos fundaron, tuvimos la primera universidad, los jesuitas nos generaron esa impronta productiva y educativa y es lo que no estamos dispuestos a sacrificar aún en esta tremenda crisis.

Por eso en materia educativa también, aún en esta crisis, no queremos que todo sea igual, queremos seguir avanzando. Y es por eso que también vamos a proponer un cambio de paradigma que implica abrir a la comunidad en cada rincón de la provincia la posibilidad de replantear sus planes y currícula educativa. Por eso vamos a empoderar a cada comunidad, a sus directores, a sus inspectores, a sus maestras, a sus maestros, a sus intendentes, a sus organizaciones productivas para que junto a la comunidad educativa pueda reformular la propuesta en base a los requerimientos de cada uno de sus territorios. No es casualidad que el aplauso haya salido de los intendentes, porque esto es simplemente escucharlos, haber sido intendente y haber visto que se necesitaba una reforma en la cual cada ciudad, cada pueblo, pueda tener injerencia en el sector educativo.

Es muy importante porque gracias a Dios y a los cordobeses, Córdoba es variada, 427 localidades, es variada en lo productivo de acuerdo a las regiones donde uno viva, y si es variada en regiones y es variada en lo productivo, naturalmente también tiene que ser variada en las posibilidades pedagógicas que le dé en cada uno de los lugares para formar desde el inicio los talentos necesarios para que esa producción pueda crecer en esa comunidad. Este es un reclamo de los intendentes desde que tengo historia, así que es nada más ni nada menos que reconocer en un proceso, en una resolución y en un debate legislativo, este poder que vamos a hacer para trabajar en conjunto en una misma mesa, los directores, las fuerzas de la producción y el intendente rediscutiendo el sistema educativo. Van a empezar a tener en sus manos los datos educativos de cada una de sus ciudades, van a empezar a poder también tener en sus manos la posibilidad de la infraestructura educativa. ¿Cuántas veces hemos tenido que construir un salón comunitario al lado de un SUM de una escuela cuando no se utiliza? ¿Cuántas veces hemos tenido que salir a construir una cancha de básquet cuando la cancha de básquet de la escuela está cerrada el fin de semana? ¿Por qué duplicar la infraestructura si tenemos que trabajar en conjunto? ¿Cuántas veces hemos tenido que generar en algún lugar un plan para alfabetizar digitalmente o para enseñar oficios o computación teniendo laboratorios informáticos en horas que no se usaban? Los que somos intendentes lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar y la directora con ganas de prestarlo, pero diciendo que tengo que pedir autorización a la inspectora, después tengo que pedir autorización al subsecretario, hasta que llegue el Ministro firme y podamos cambiar. Eso se acabó, de ahora en más se debate en lo local. Le vamos a delegar la autorización para que puedan usar la infraestructura, para que puedan adaptar el plan educativo, para que puedan trabajar en conjunto con las directoras, en conjunto con las maestras, para mejorar la educación.

Uno de los temas que estoy seguro que en muy poco tiempo vamos a poder mejorar, que técnicamente le dicen la trayectoria educativa y que comúnmente se conoce como la deserción escolar, es con este programa. Es una de las principales iniciativas que vamos a tener en esta coordinación educativa, es poner este programa para detectar a aquellos chicos, a aquellos niños que abandonan la escuela. Y que a veces si uno espera que venga el Ministro de Educación, o el Secretario ahora de Educación de la Nación, o el Ministro de Educación de la Provincia, a cada una de las 427 localidades para que ese niño vuelva a la escuela. O esperamos que la directora o la vice tenga que salir a buscar que el esfuerzo que hace para educar ya es inmenso y después no cuenta con ninguno de los recursos, porque no tienen trabajadoras sociales, o que tiene la voluntad de contener a ese chico, pero no puede salir de la escuela a buscarlo para que regrese. El Intendente dirá, bueno, pero yo no sé los chicos que dejan la escuela porque a mí la información nunca me llega, porque la escuela se ha manejado como un estanco o cerrada a la información, y esa información no le llega a la comunidad. Entonces vos como Intendente, la verdad no sabés cuál es tu nivel de repitencia, quiénes son los chicos que desertan, y aún teniendo recursos y ganas para ayudar, a veces esos planes requieren de meses y meses, o tal vez años, de aprobación administrativa. Es por eso que confío plenamente, porque para los Intendentes y los Jefes Comunales, los chicos no son un número de expediente, los chicos tienen nombre.

Es por eso que yo estoy convencido que Córdoba con este plan, va a bajar el nivel de deserción educativa porque son los Intendentes con las directoras y las organizaciones sociales que van a ir a buscar a esos chicos que dejan la escuela y los van a volver a traer para que no se pierda la posibilidad de tener una educación que les dé el progreso y no queden en la ruta de la marginalidad y la desesperación, porque el que no tiene educación, no tiene futuro. Gracias a todos los Intendentes.

También les digo algo, no es obligatorio, de la misma manera que las Guardias Locales, no son obligatorias, no es algo que impone el Gobierno Provincial, es una oportunidad y una posibilidad. Nosotros vamos a seguir trabajando sobre el sistema educativo provincial, vamos a seguir fortaleciendo los recursos, pero vamos a abrir esta nueva etapa para aquellos Intendentes que crean que la educación es verdaderamente un factor de desarrollo en cada uno de sus pueblos. Y aquellos Intendentes que antes creían y que se les dificultaba mucho, ahora van a contar con esta herramienta técnica de apoyo, legislativa, de decisión, de participar en la decisión educativa de tu pueblo, de ayudar a las directoras y a las maestras que muchas veces se sienten solos y solas, y estoy seguro que en muy pocos años cuando después veamos las estadísticas educativas, aquellos Intendentes que ya se han sumado a estos programas, van a multiplicar el talento de sus ciudades y van a ser artífice del progreso de cada una de sus comunidades.

Por otra parte, y aún en medio de esta tremenda crisis, vamos a afrontar, como dije, a lo cordobés, con más inversión en infraestructura, mejorando la condición de los establecimientos educativos que tenemos. No vamos a parar. Y es por eso, inclusive apenas iniciamos, una de las primeras cosas que hicimos fue reunirnos con los Intendentes y acelerar el FODEMEEP, una iniciativa espectacular, que fue génesis, yo creo, de esta iniciativa. El FODEMEEP demostró claramente en su momento, me acuerdo como Intendente cuando me sumé a ese desafío, porque también cuando la Provincia hizo el FODEMEEP, muchos dijeron, no, si la escuela que la repare la Provincia, porque muchos veían en eso un problema, algunos vimos una solución, dijimos, no, que nos manden los recursos, nos vamos a juntar con las directoras y vamos a reparar de esta manera más rápido entre las directoras, las cooperadoras y la municipalidad, y vamos a hacer las reparaciones más rápidas a las escuelas y las vamos a ir, y cuando nos sobran, vamos mejorando y mejorando. Y eso es lo que han hecho, hoy casi todos los Intendentes están en el FODEMEEP, y claramente aquellos lugares donde están los Intendentes y está el FODEMEEP aplicándose, las escuelas están mejor.

Es por eso que en este momento tan difícil de crisis, donde algunos piensan, y por eso también elevo la voz, como ustedes me vieron en Buenos Aires el otro día, algunos piensan sacarle recursos a la educación, no, en los momentos de crisis más difícil, hay que meterle recursos a la educación. Algunos piensan sacar el incentivo docente, no, hay que dejar el incentivo docente. Y es por eso que me junté con todos los Intendentes y le adelanté el FODEMEEP, no sólo para la importancia de arreglar las escuelas, sino que yo también sé que esos recursos llegan a las Intendencias, se contrata mano de obra, un pintor, un plomero, porque también en la crisis el trabajo y mover esos recursos en cada uno de los pueblos es la manera de que la economía no se caiga. Por eso me comprometo en que este año vamos a estar entregando, escuchen bien, 18.000 millones de pesos en FODEMEEP para todas las Intendencias

Y ya lo están viendo, inclusive acabo de recorrer algunas obras, estamos también incrementando y vamos a hacer una gran licitación dentro de pocos días para arreglar también las escuelas de la capital. Vamos a hacer una inversión importantísima en las escuelas de capital, pero además vamos a invertir, porque la educación no puede parar, vamos a invertir 45.000 millones de pesos para finalizar los 38 edificios educativos que aún quedan en construcción.

Hoy es importante la infraestructura y también es importante la infraestructura tecnológica, y aún en la crisis no vamos a esperar, porque no pueden esperar nuestros chicos para que generemos talento si no tienen los laboratorios en materia de computación. Por eso vamos a alargar el programa TecnoPresente y vamos a entregar en los próximos meses, apenas lleguen, 40.000 computadoras, netbooks para renovar gabinetes educativos en nuestras escuelas y que los chicos tengan gabinetes de alta tecnología. Y también vamos a hacer una idea innovadora que tiene que ver con este planteo en la formación docente. Nosotros debemos avanzar justamente en una educación cada vez mejor, para que los chicos que ya son nativos digitales, frente a docentes que no lo son, en esa diferencia hay una brecha que hay que achicar. Y por eso se trabaja, se reformula, se rediseñan currículas, escuelas, pero no podemos abandonar, es importante fortalecer a aquellos que están estudiando hoy, aquellos que quieren ser los próximos docentes.

Y muchos de esos estudiantes que hoy claramente están estudiando magisterio o las carreras docentes necesarias, son estudiantes que no tienen recursos, a veces económicos, para poder comprarse una computadora o un netbook de generación. Entonces, ¿cómo puede aprender un docente que va a tener que dar clase si no tuvo acceso a un instrumento de alta tecnología acorde a estos tiempos para que apenas ingrese como docente, ya venga justamente estudiando y pudiendo dictar clases, porque aprendió ya con tecnología de avanzada. Es por eso que el compromiso es entregarle a cada estudiante de profesorado una netbook de alta tecnología para que también tenga los instrumentos tecnológicos para que cuando se vaya formando pueda tener la tecnología necesaria.

Y otro desafío que me parece importante y que nos distingue a Córdoba del resto, son nuestro sistema educativo que acompaña al sector productivo rural, al sector productivo del campo, aquellos que se quedan a ser patria en el medio del campo y necesitan enviar claramente sus hijos a las escuelas rurales. Y entonces tienen que hacer malabares porque muchas de esas escuelitas claramente no cuentan con la posibilidad que cuentan a veces en la ciudad de tener muchas posibilidades en materia de internet. Así que le he dado instrucciones al Ministro que firme rápidamente y que le pongamos internet satelital a todas las escuelas rurales para que todas las escuelas rurales tengan internet y puedan estudiar con servicios satelitales. Es un desafío pero vamos a hacer todo lo posible, vamos a seguir adelante, que Dios nos ayude. Y un compromiso que tenemos que hacer, en tiempos de crisis no se puede abandonar la educación.

Y voy a ratificar el compromiso que tomé apenas meses, quiero que después lo evaluemos al final de la gestión. Quiero que al final de la gestión Córdoba vuelva a estar un paso adelante. Y estar un paso adelante no es sólo un paso adelante en obras, sino un paso adelante en producción, estar un paso adelante en igualdad y oportunidades educativas. Y esto es que los chicos empiecen a tener la posibilidad de ingresar antes al sistema educativo, es por eso que estamos decididos y le he dado también instrucciones al Ministro de Educación que haga las planificaciones necesarias, que haga la partida necesaria también para la inversión en las aulas o en las salas que nos falten, porque quiero avanzar en la educación para que todos los chicos de 3 años tengan la oportunidad de iniciar tempranamente su escolarización. Vamos a empezar este año. Es decir, a pesar de la tremenda crisis por la que estamos atravesando donde pareciera que todo se paraliza o se achica, nosotros hoy anunciamos que vamos a ampliar nuestro sistema educativo provincial y vamos a mejorar con más inversión las obras, vamos a seguir construyendo escuelas y vamos a invertir en tecnología para que nuestros niños puedan tener más talento.

Salud

Así como hablé de seguridad y de educación, es una prioridad también la posibilidad de, como ustedes saben, apenas entramos, entramos en un cambio para ayudar y trabajar mejor en temas de salud.

Además, pusimos también ahí un nuevo paradigma, viniendo y complementando todas las inversiones que se vienen haciendo. Les pusimos en marcha un paradigma sanitario de atención médica que integra los sectores públicos con los sectores privados y académicos, basado en los ejes esenciales en donde se basa la mayoría de los programas sanitarios que están dando resultados en el mundo. Acceso a la salud para todos, continuidad del cuidado, recursos humanos eficientes, salud digital, telemedicina, infraestructura, salud mental y adicciones. Ejes que el Ministerio va a ir trabajando en cada uno de sus programas. Esto sin duda es uno de los caminos para resolver y mejorar nuestra atención de salud. Todos sabemos el gran desafío que tenemos. Frente a esta recesión, este achique, esta caída del empleo, naturalmente muchas personas van a quedar o ya se están quedando sin obra social. Y es el sistema sanitario público el que va a tener que dar respuesta. Por eso debemos redoblar el esfuerzo para maximizar la capacidad sanitaria que nosotros tenemos.

Es por eso que también les digo, no vamos a parar de invertir en infraestructura. Y hay muchas obras que Juan inició y que nosotros no queremos que se paren. Por eso me comprometo frente al pedido también de muchos intendentes que estuvimos charlando, vamos a hacer una inversión en infraestructura hospitalaria de 34.000 millones de pesos. Cuando todo para, vamos a construir 4 hospitales nuevos y vamos a arreglar 12 hospitales que tenemos para hacer obra y mejorar la refacción con 1.500 millones de pesos en refacción. Y vamos a poner en marcha con la firme decisión este programa de fortalecimiento hospitalario que hemos presentado hace muy pocos días y que ya ha empezado a mejorar los índices en materia de atención. Este programa hospitalario también prevé un fondo de inversión. Vamos a invertir en todo el año entre los fondos provinciales y los demás fondos, 7.000 millones de pesos que van a estar en las manos de los directores de los hospitales para poder solucionar los temas más rápido y no tener que depender de la autorización de un ministro para arreglar una situación que puede arreglarse en una ciudad. Este programa provee, otorga de la autonomía a los directores, descentraliza la toma de decisión, desburocratiza las mismas, efectiviza las soluciones inmediatas en la ciudad o en la zona, y va fundamentalmente a modernizar los sistemas digitales. No puede ser que en un hospital privado cuando vas tengas tu historia clínica, te carguen los datos, así no te tienen que revisar nuevamente, y en el hospital público algunos se nieguen todavía a cargar los datos. Vamos a ser inflexibles, queremos una atención de alta calidad, no porque uno no tenga recursos, tenga que soportar no tener una historia clínica moderna y una atención digital.

Obra pública

Queridos cordobeses, todo este esfuerzo que estamos haciendo, y ustedes lo ven, son acá en la Legislatura de todos los departamentos, y ven como mientras las obras en otros distritos se paran o los distritos nacionales están paralizados, ven que nuestras obras continúan. Esperemos que revean la postura y que prontamente puedan iniciarse también las obras nacionales. Para nosotros las obras, se los vuelvo a decir, no es solo empleo, no solo movilizan la economía de la región, yo veo muchos intendentes y he visto muchas veces venir a hablarme en otros cargos a pelear dónde estaba el parador de la obra, porque donde está el parador de la obra mueve el comedor del pueblo, y genera puestos en el pueblo. Y es para que sepan, muchos que no conocen o se olvidan de la realidad de lo que genera una obra pública, puestos de trabajo, pero aparte genera progreso. Los que somos del interior del interior sabemos también que en muchos lados el capital privado no va a ser una obra, porque la cantidad de gente no va a poder sustentarla.

La mayoría de nuestros pueblos en el interior del interior, está el Estado que te lleva el camino, el agua, el gas, la conectividad, o no está nada. Y no estamos dispuestos a dejar abandonado. Nosotros no queremos que la gente vaya a donde está la obra, sino que la obra vaya a donde está la gente. Eso es el espíritu de Hacemos por Córdoba. Esas son las enseñanzas de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, y la que nosotros no nos vamos a olvidar. Y cuando decimos que la obra pública no para, le podemos poner números. Hoy nosotros nos referimos a las 377 obras que en toda la provincia están hoy en ejecución, algunas próximas a finalizarse, y otro proyecto que hemos firmado con los intendentes. Esas obras son las que llevan la energía eléctrica, son las que hacen las rutas, las autovías, que seguimos haciendo, los acueductos, para seguir solucionando el agua. Las obras de gas natural que todavía nos faltan, porque nos está faltando ya la última milla, porque han llegado a la mayoría de toda nuestra provincia, que es un orgullo de todos nosotros. Los gasoductos troncales, las plantas depuradoras de líquidos cloacales. Los saneamientos que estamos iniciando con obras troncales. La limpieza de canales pluviales. El trabajo que estamos haciendo con nuestros productores agropecuarios, en los consorcios canaleros, en los consorcios de caminos rurales, las obras de bombeo. El cariño por las obras es el cariño por el progreso. En las obras, Córdoba no sería lo que es. Es más, cuando nos visitan es uno de los factores que hoy nos distinguen.

Por eso que el compromiso es, en estos próximos tiempos, que nada más ni nada menos que invertir 700.000 millones de pesos en inversión, porque estas obras son las que mejoran la calidad de vida de nuestra gente, las condiciones de la producción de nuestros emprendedores, empresarios, industriales, productores agropecuarios, y fundamentalmente para que Córdoba no pare, incluso en medio de esta gran crisis nacional. Para nosotros la obra pública es trabajo genuino, es progreso y es futuro.

Estimados legisladores, querido pueblo de Córdoba, queridos vecinos, estamos comprometidos en la construcción de la Córdoba de los nuevos tiempos. Esa Córdoba está basada en nuestros valores culturales tradicionales, en la continuidad de sus obras públicas trascendentales, pero también encaminada a mostrar que en esta gran crisis económica, Córdoba va a tener como nunca un rostro cada vez más humano, comprometido con la mano de un Estado que no olvida a su gente.

Por eso quiero reiterar ante ustedes que nuestro único compromiso ratificado, como decía apenas empecé, es con el pueblo de Córdoba, y ese compromiso lo voy a honrar siempre, siempre basándome en la verdad, en el orden que necesita un Estado para ser administrado eficientemente y en la búsqueda del consenso para gobernar.

Con humildad les repito a todos, sigamos en este camino de diálogo, de tolerancia, de respeto a las instituciones, de división de poderes, de respeto a la libertad de prensa, a la articulación pública y privada para generar trabajo, porque para nosotros lo más importante es cuidar la producción y el trabajo, porque para nosotros gobernar es generar trabajo, nunca va a ser generar pobreza e indigencia.

Estos son los valores que sustentan al modelo cordobés, son las raíces de este árbol fuerte, pujante y poderoso que se llama Córdoba, y no tengan miedo que este árbol fuerte cordobés va a enfrentar esta tormenta, va a enfrentar esta crisis y va a seguir de pie, porque Córdoba no para, porque Córdoba no se arrodilla, porque Córdoba no tiene miedo, porque de esta crisis vamos a salir juntos para adelante. ¡Viva Córdoba y su pueblo!