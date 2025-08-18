Listas confirmadas: los principales candidatos a diputados por Córdoba que competirán en octubre

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones generales en todo el país. En Córdoba competirán 18 listas de cara a la renovación de las nueve bancas que la provincia pone en juego en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con el cierre de presentación de alianzas y candidaturas del domingo 17 de agosto, ya están definidos los principales nombres que encabezarán las boletas en Córdoba. Se trata de un escenario electoral amplio, con fuerte presencia de los partidos tradicionales, nuevas fuerzas en expansión y espacios de menor volumen que buscan instalarse en la agenda política.

Qué se juega en Córdoba

En esta elección la provincia renueva nueve bancas. El radicalismo arriesga tres: las de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning. El PRO pone en disputa dos: Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi. Encuentro Federal debe defender tres lugares: Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y el exmacrista Oscar Agost Carreño. En tanto, el kirchnerismo busca sostener la banca de Pablo Carro.

Provincias Unidas

Juan Schiaretti Carolina Basualdo Miguel Siciliano Laura Jure Ignacio García Aresca

Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota Marcelo Ruiz Marta Lastra Gustavo Rossi Graciela Fassi

La Libertad Avanza

Gonzalo Roca Laura Soldano Marcos Patiño Brizuela Laura Rodríguez Machado Enrique Lluch

Fuerza Patria (kirchnerismo)

Pablo Carro Constanza San Pedro Pablo Martín Tissera Florencia Dahbar Emanuel Rodríguez

Ciudadanos

Héctor Baldassi Yanina Vargas Martín Puig Melisa Cabrera Pablo Mussat

Unión Cívica Radical (Más Radicalismo)

Ramón Mestre Patricia Rodríguez Martín Lucas Norma Ghione Franco Jular

Encuentro por la República (Encuentro Vecinal)

Aurelio García Elorrio Ana Bastán Juan Teruel Noelia Perrin Rodrigo Agrelo

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad

Liliana Olivero Josué Plevich Virginia Caldera Marsengo Jorge Luis Navarro Soledad Díaz

PRO

Oscar Agost Carreño Camila Sol Pérez Francisco Iser Agustina D’Amario Giussepe Bosco

Partido Demócrata

Rodolfo Eiben Patricia Messio Teodoro Funes María del Carmen Centeno José Antonio Soria

Frente Federal de Acción Solidaria

Stefano “Alfajor Tatín” López Chiodi Paola Irusta Esteban Vivas

Partido Libertario

Agustín Spaccesi Julieta Ceballos Germán Cassinerio Graciela Giordano Diego Settimo

Nuevo MAS

Julia Di Santi Eduardo Mulhall Davina Maccioni Franco Bergero Malena Mulhall

Córdoba te Quiero

Julio Lucero Myriam Alejos Pablo Leonardo Tulian Érica Tomatis Gerardo Nieva Allue

Desarrollismo Cordobés / Acción para el Cambio

Alfredo Keegan

Partido PAIS (Política Abierta para la Integridad Social)

Edgar Bruno Patricia González Rubén Bustos María Castro Antonio Spagno

Unión Popular Federal

Mario “Sapo” Peral

Partido FE