Listas confirmadas: los principales candidatos a diputados por Córdoba que competirán en octubre

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones generales en todo el país. En Córdoba competirán 18 listas de cara a la renovación de las nueve bancas que la provincia pone en juego en la Cámara de Diputados de la Nación.
Con el cierre de presentación de alianzas y candidaturas del domingo 17 de agosto, ya están definidos los principales nombres que encabezarán las boletas en Córdoba. Se trata de un escenario electoral amplio, con fuerte presencia de los partidos tradicionales, nuevas fuerzas en expansión y espacios de menor volumen que buscan instalarse en la agenda política.
Qué se juega en Córdoba
En esta elección la provincia renueva nueve bancas. El radicalismo arriesga tres: las de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning. El PRO pone en disputa dos: Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi. Encuentro Federal debe defender tres lugares: Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y el exmacrista Oscar Agost Carreño. En tanto, el kirchnerismo busca sostener la banca de Pablo Carro.
Provincias Unidas
- Juan Schiaretti
- Carolina Basualdo
- Miguel Siciliano
- Laura Jure
- Ignacio García Aresca
Defendamos Córdoba
- Natalia de la Sota
- Marcelo Ruiz
- Marta Lastra
- Gustavo Rossi
- Graciela Fassi
La Libertad Avanza
- Gonzalo Roca
- Laura Soldano
- Marcos Patiño Brizuela
- Laura Rodríguez Machado
- Enrique Lluch
Fuerza Patria (kirchnerismo)
- Pablo Carro
- Constanza San Pedro
- Pablo Martín Tissera
- Florencia Dahbar
- Emanuel Rodríguez
Ciudadanos
- Héctor Baldassi
- Yanina Vargas
- Martín Puig
- Melisa Cabrera
- Pablo Mussat
Unión Cívica Radical (Más Radicalismo)
- Ramón Mestre
- Patricia Rodríguez
- Martín Lucas
- Norma Ghione
- Franco Jular
Encuentro por la República (Encuentro Vecinal)
- Aurelio García Elorrio
- Ana Bastán
- Juan Teruel
- Noelia Perrin
- Rodrigo Agrelo
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad
- Liliana Olivero
- Josué Plevich
- Virginia Caldera Marsengo
- Jorge Luis Navarro
- Soledad Díaz
PRO
- Oscar Agost Carreño
- Camila Sol Pérez
- Francisco Iser
- Agustina D’Amario
- Giussepe Bosco
Partido Demócrata
- Rodolfo Eiben
- Patricia Messio
- Teodoro Funes
- María del Carmen Centeno
- José Antonio Soria
Frente Federal de Acción Solidaria
- Stefano “Alfajor Tatín” López Chiodi
- Paola Irusta
- Esteban Vivas
Partido Libertario
- Agustín Spaccesi
- Julieta Ceballos
- Germán Cassinerio
- Graciela Giordano
- Diego Settimo
Nuevo MAS
- Julia Di Santi
- Eduardo Mulhall
- Davina Maccioni
- Franco Bergero
- Malena Mulhall
Córdoba te Quiero
- Julio Lucero
- Myriam Alejos
- Pablo Leonardo Tulian
- Érica Tomatis
- Gerardo Nieva Allue
Desarrollismo Cordobés / Acción para el Cambio
- Alfredo Keegan
Partido PAIS (Política Abierta para la Integridad Social)
- Edgar Bruno
- Patricia González
- Rubén Bustos
- María Castro
- Antonio Spagno
Unión Popular Federal
- Mario “Sapo” Peral
Partido FE
- Juan Saillén