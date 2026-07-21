Reparan una pieza central del histórico Reloj Cucú

Una falla en uno de los ejes centrales del mecanismo obligó a retirar una pieza para su arreglo. El tradicional pájaro quedará visible durante el día y será resguardado por la noche.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que el histórico Reloj Cucú presentó una falla en uno de los ejes centrales de su mecanismo, por lo que permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento.

El inconveniente afecta a una pequeña pieza indispensable para garantizar el movimiento correcto del reloj y la precisión de la hora.

Al tratarse de una estructura original y artesanal, el componente fue retirado y enviado a especialistas para realizar una reparación cuidadosa que permita conservar las características del mecanismo y evitar nuevos daños.

Mientras duren los trabajos, el tradicional pájaro cucú permanecerá visible en el exterior durante el día.

Por la noche será resguardado dentro de la estructura hasta que el mecanismo pueda retomar su funcionamiento habitual.

Desde el municipio no se precisó cuánto tiempo demandará la reparación.