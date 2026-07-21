Moody’s mejoró la calificación crediticia de Argentina y cambió la perspectiva a positiva

La agencia destacó la reducción del riesgo de incumplimiento, el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas. La nota del país, sin embargo, continúa dentro del grado especulativo.

La calificadora Moody’s elevó este martes la nota crediticia de largo plazo de Argentina, tanto en moneda local como extranjera, desde Caa1 hasta B3 y modificó la perspectiva de estable a positiva.

La decisión representa una mejora de un escalón dentro de la escala utilizada por la agencia y refleja una reducción en el riesgo estimado de que el país incumpla sus compromisos financieros.

Moody’s sostuvo que el proceso de estabilización macroeconómica avanzó más allá de la primera etapa del ajuste y destacó la continuidad de los superávits fiscales, la baja de la inflación y las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.

Según la calificadora, esos factores fortalecieron la credibilidad de la política económica y redujeron la volatilidad que caracterizó durante años a la economía argentina.

También valoró el crecimiento de las exportaciones, el aumento de las inversiones extranjeras en los sectores energético y minero y una mejora en el acceso a fuentes de financiamiento externo.

Otro de los puntos mencionados fue la acumulación de reservas. Moody’s señaló que el Banco Central compró más de 11.000 millones de dólares durante la primera mitad del año sin generar presiones significativas sobre el tipo de cambio.

Qué significa la nueva calificación

La categoría B3 indica que la deuda argentina sigue siendo considerada especulativa y presenta un riesgo crediticio elevado. No implica que el país haya alcanzado el denominado grado de inversión.

Sin embargo, representa una mejora frente a la calificación Caa1, que identificaba obligaciones de baja calidad y expuestas a un riesgo muy alto. Dentro de la escala de Moody’s, B3 se encuentra inmediatamente por encima de Caa1.

Una mejor calificación puede favorecer la percepción de los inversores y, si se sostiene junto con otros indicadores positivos, facilitar progresivamente el acceso del Estado y las empresas a financiamiento en mejores condiciones.

El efecto no es automático: el costo de endeudamiento también depende del riesgo país, la situación de los mercados internacionales, las reservas, las perspectivas económicas y la capacidad efectiva de pago.

Por qué la perspectiva pasó a positiva

La perspectiva positiva señala que Moody’s considera posible otra mejora en el futuro si se mantienen la disciplina fiscal, la acumulación de reservas, el crecimiento de las exportaciones y la capacidad de afrontar los vencimientos de deuda.

La agencia advirtió, no obstante, que todavía existen riesgos políticos vinculados con las elecciones presidenciales de 2027.

En su análisis, consideró que el abanico de posibles cambios en la política económica se redujo respecto de otros períodos electorales, lo que aumentaría las posibilidades de continuidad y de una mejora sostenida en la liquidez externa.

La decisión se suma a las mejoras aplicadas durante los últimos meses por otras calificadoras internacionales, aunque Argentina permanece lejos de las categorías asignadas a los países con menor riesgo crediticio.