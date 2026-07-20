Del regreso de “Soy Luna” a la nueva película de Kevin Hart: qué ver en streaming

La segunda temporada de “Nueva vida en Ransom Canyon”, el regreso de “Soy Luna” y una comedia protagonizada por Kevin Hart aparecen entre las principales novedades del streaming del 20 al 26 de julio.

Las principales plataformas de streaming renovarán sus catálogos durante la semana del 20 al 26 de julio con nuevas series, películas, documentales y el regreso de algunas producciones conocidas.

Netflix concentrará buena parte de las novedades, mientras que Disney+ apostará por el retorno de una exitosa serie juvenil argentina. HBO Max ampliará el universo de “The Big Bang Theory” y Apple TV estrenará una comedia deportiva.

“Nueva vida en Ransom Canyon” vuelve a Netflix

La segunda temporada del drama romántico llegará a Netflix el jueves 23 de julio, con Josh Duhamel y Minka Kelly nuevamente en los papeles principales.

La historia retomará los acontecimientos seis meses después del final de la primera entrega. Staten Kirkland intentará recuperar el control del rancho familiar, mientras Quinn O’Grady regresará al pueblo luego de pasar una temporada en Nueva York.

La serie combina romance, conflictos familiares y disputas por la tierra dentro de una comunidad rural de Texas. La nueva temporada también sumará a Patricia Clarkson al elenco.

Kevin Hart protagoniza “72 horas”

Una de las principales apuestas cinematográficas de Netflix será “72 horas”, una comedia que estará disponible desde el viernes 24 de julio.

La película tiene como protagonista a Kevin Hart, quien interpreta a un ejecutivo de 40 años que es agregado por error a un grupo de chat y termina participando de una descontrolada despedida de soltero en Miami junto con varios jóvenes veinteañeros.

El elenco incluye a Marcello Hernández, Mason Gooding, Teyana Taylor, Zach Cherry y Andy García, bajo la dirección de Tim Story.

Tom Hiddleston reconstruye las últimas horas de Pompeya

Disney+ estrenará el jueves 23 de julio la producción documental “Pompeya: más allá del tiempo con Tom Hiddleston”.

El actor de “Loki” conduce una investigación que combina reconstrucciones dramáticas, hallazgos arqueológicos y análisis de especialistas para mostrar cómo vivieron los habitantes de Pompeya las horas previas y posteriores a la erupción del Vesubio.

La producción busca revisar algunas de las ideas más extendidas sobre la tragedia y reconstruir las decisiones tomadas por quienes quedaron atrapados bajo la amenaza del volcán.

“Soy Luna” regresa con todos sus episodios

Una de las novedades de mayor interés para el público latinoamericano será “Soy Luna: Volver a rodar”, que llegará a Disney+ el viernes 24 de julio con todos sus capítulos disponibles desde el estreno.

La serie volverá a reunir a Karol Sevilla con buena parte del elenco original. La historia mostrará el regreso de Luna a Buenos Aires y al Jam & Roller después de un misterioso accidente que la mantuvo alejada del patinaje.

Su retorno coincidirá con la realización de un nuevo torneo de freestyle, mientras reaparecen amistades, rivalidades y relaciones del pasado.

El universo de “The Big Bang Theory” continúa en HBO Max

HBO Max estrenará el jueves 23 de julio la serie “Stuart no consigue salvar el universo”, una nueva producción derivada de “The Big Bang Theory”.

La comedia estará protagonizada por Kevin Sussman, quien volverá a interpretar a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de historietas frecuentada por Sheldon, Leonard y sus amigos.

La trama comenzará cuando Stuart rompa accidentalmente un dispositivo creado por Sheldon y Leonard y provoque una crisis que amenaza con destruir la realidad. Para solucionar el problema contará con la ayuda de Denise, Bert y Barry Kripke.

Una comedia deportiva llega a Apple TV

Apple TV sumará el viernes 24 de julio la película “The Dink: pasión por el pickleball”, protagonizada por Jake Johnson.

El actor interpreta a un tenista profesional venido a menos que decide participar en competencias de pickleball para salvar un club de campo y recuperar el respeto de su padre.

La comedia también cuenta con Mary Steenburgen, Ed Harris, Patton Oswalt, Ben Stiller y las apariciones de los extenistas Andy Roddick y John McEnroe.