Accidente en la ruta 28: un motociclista resultó herido tras chocar con una camioneta

El siniestro ocurrió este martes en barrio Villa Douma, de Tanti. El joven de 23 años sufrió un traumatismo y fue trasladado al Hospital Funes.

Un motociclista de 23 años resultó herido este martes a las 11:10 tras chocar con una camioneta en la intersección de la ruta 28 y El Rosario, en barrio Villa Douma, de Tanti.

Por causas que se investigan, una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 36 años, colisionó con una motocicleta Motomel Skua guiada por el joven.

Un servicio de emergencias asistió al conductor del rodado menor y le diagnosticó un traumatismo en la zona dorsal derecha.

El motociclista fue trasladado al Hospital Funes para recibir una mejor atención.

Como consecuencia del siniestro, ambos vehículos fueron secuestrados por las autoridades.