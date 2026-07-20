Tanti concretó nuevas mejoras en la escuela rural de Villa García

Las intervenciones incluyeron el asfaltado de la calle 9 de Julio, la colocación de equipos de aire acondicionado, la refacción de sanitarios y trabajos de pintura.

La Municipalidad de Tanti informó la realización de nuevas mejoras en la Escuela Coronel José Francisco Javier Díaz, ubicada en Villa García, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y de acceso al establecimiento.

Entre las intervenciones se encuentra el asfaltado de la calle 9 de Julio, que permitirá facilitar el ingreso de estudiantes, docentes y familias a la institución.

También se colocaron nuevos equipos de aire acondicionado, se refaccionaron los sanitarios y se realizaron trabajos de pintura en distintos sectores del edificio escolar.

La directora del establecimiento, Adriana, expresó su satisfacción por las obras y destacó especialmente la pavimentación del acceso y la instalación de los nuevos equipos.

“Estoy embelesada con esta belleza. Tenemos tantas buenas nuevas. Podemos ver cómo se ha asfaltado toda la calle para que los niños puedan ingresar cómodamente a la escuela y tenemos aires acondicionados nuevos”, señaló en un video difundido por el municipio.

Además, agradeció al intendente Emiliano Paredes y valoró el acompañamiento recibido durante su gestión al frente de la institución.

“Es un logro enorme. Él cumplió su palabra: lo dijo y lo hizo, y eso es algo que quiero destacar. Me siento acompañada en esta gestión”, afirmó.

Desde el gobierno local señalaron que las obras forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura educativa y mejorar los espacios utilizados por estudiantes, docentes y personal escolar.