Caso Santiago Herrero: despertó y podría dejar la terapia intensiva en las próximas horas

El adolescente ya no necesita asistencia respiratoria mecánica y permanece únicamente con aporte de oxígeno. Su madre informó que está consciente, asustado y con una evolución favorable.

Santiago Herrero despertó y mostró este martes una importante evolución en el Hospital de Urgencias de Córdoba, donde permanece internado desde la violenta agresión que sufrió hace doce días en Villa Carlos Paz.

La noticia fue comunicada por su madre, María Laura Tamagnone, quien informó que el adolescente ya no requiere asistencia respiratoria mecánica y permanece únicamente con una cámara de oxígeno.

“¡Cuzy despertó! Sólo tiene cámara de oxígeno. Ahora hay que esperar 24 horas y, si todo sigue igual, sale de la UTI”, expresó en el mensaje difundido entre familiares, amistades y personas que acompañan la recuperación.

Tamagnone agregó que Santiago se encuentra consciente y que, aunque está “muy asustado”, su estado general es bueno. “Ya pasó lo peor, está bien”, manifestó.

La eventual salida de la Unidad de Terapia Intensiva dependerá de que mantenga esta evolución durante las próximas 24 horas.

Una recuperación esperada durante casi dos semanas

El avance se produjo después de varios intentos graduales por disminuir la sedación. Durante los primeros procedimientos, Santiago había reaccionado con mucha agitación e intentaba incorporarse y quitarse los elementos utilizados para su atención, por lo que el equipo médico decidió avanzar con cautela.

En los días siguientes logró superar la inflamación cerebral y respondió progresivamente a estímulos, mientras los profesionales evaluaban el momento adecuado para retirar la asistencia respiratoria.

El adolescente, de 15 años, había sido sometido a una cirugía de urgencia por un grave traumatismo de cráneo. Tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, fue derivado a Córdoba capital.

Cinco imputados por el ataque

La investigación judicial tiene actualmente a cinco jóvenes detenidos e imputados provisoriamente por homicidio en grado de tentativa. Entre ellos hay dos mayores de edad y tres adolescentes.

Uno de los menores está señalado dentro de la causa como el presunto autor del golpe con una botella que provocó las lesiones más graves. Esa atribución forma parte de la hipótesis judicial y todavía deberá ser determinada mediante las pruebas incorporadas al expediente.

Los dos mayores permanecen alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido, mientras que los menores quedaron bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil.

La agresión en Villa Carlos Paz

El ataque ocurrió durante la noche del jueves 9 de julio, en inmediaciones de avenida Cárcano y Sargento Cabral.

Según la reconstrucción familiar y las primeras actuaciones conocidas, Santiago fue golpeado en la cabeza con una botella y cayó inconsciente. Mientras estaba en el suelo, habría continuado recibiendo golpes por parte de otros integrantes del grupo.

El caso provocó una profunda conmoción en Villa Carlos Paz y generó numerosas expresiones de acompañamiento, cadenas de oración y una colecta destinada a colaborar con la familia durante el proceso de recuperación.