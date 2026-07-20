El show al estilo Super Bowl de la final del Mundial generó elogios y críticas

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encabezaron el espectáculo realizado durante la final entre Argentina y España. El despliegue fue celebrado, pero también recibió críticas por su ritmo acelerado y por alterar los tiempos tradicionales del fútbol.

La final del Mundial 2026 incorporó un elemento inédito en la historia del torneo: un espectáculo musical durante el entretiempo, con figuras internacionales y una producción inspirada en los grandes shows del deporte estadounidense.

La presentación, realizada este domingo durante el partido entre Argentina y España en East Rutherford, Nueva Jersey, reunió a Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, además de otros artistas e invitados especiales.

Aunque las actuaciones ocuparon alrededor de 11 minutos, el descanso total se extendió hasta unos 27 minutos debido al tiempo necesario para montar y retirar los escenarios y equipos instalados sobre el campo de juego.

La duración generó una de las principales controversias de la jornada, ya que el intervalo tradicional del fútbol no supera los 15 minutos. El cambio volvió a alimentar el debate sobre la creciente incorporación de elementos propios del espectáculo estadounidense a las competencias organizadas por la FIFA.

Madonna abrió el show con “Music” y apareció en el estadio acompañada por los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho, quienes condujeron el vehículo con el que ingresó al campo.

Luego fue el turno del director venezolano Gustavo Dudamel, quien encabezó una interpretación de “Seven Nation Army” junto con músicos de Nueva York y Venezuela y los personajes de la banda Electric Mayhem, de Los Muppets.

BTS continuó con “Dynamite”, mientras que los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt aparecieron caracterizados como los entrenadores de la serie “Ted Lasso” para presentar la actuación de Justin Bieber.

Bieber eligió una versión acústica de “Everything Hallelujah”, en un segmento que contrastó con el tono festivo y enérgico de las presentaciones anteriores.

El cierre quedó a cargo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. La puesta terminó con la palabra “LOVE” desplegada sobre el césped y una imagen del planeta formando la letra central.

Elogios y críticas

El espectáculo fue valorado por la cantidad de figuras reunidas, el despliegue visual y la decisión de incorporar un evento musical de alcance global a la final del torneo.

Sin embargo, algunas de las primeras reseñas cuestionaron el ritmo de la presentación. La presencia de numerosos artistas en un tiempo reducido hizo que cada número durara apenas unos minutos y que las transiciones resultaran aceleradas.

La actuación acústica de Bieber también recibió críticas por haber bajado abruptamente la intensidad del show, mientras que los segmentos de Madonna, BTS y Shakira estuvieron entre los momentos más destacados.

La producción estuvo organizada por la FIFA y Global Citizen, con la dirección artística de Chris Martin, cantante de Coldplay. Además del objetivo de entretenimiento, el evento estuvo vinculado con una campaña internacional destinada a recaudar fondos para programas educativos.

Más allá de las opiniones divididas, la presentación marcó un precedente para los próximos torneos y abrió la discusión sobre si este tipo de espectáculos se convertirá en una presencia habitual en las futuras finales mundialistas.