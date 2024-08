La seguridad en Villa Carlos Paz, eje de un nuevo enfrentamiento entre municipio y provincia

Roto el acuerdo político que mantuvo con el exgobernador Juan Schiaretti y que lo llevó a ocupar la presidencia de la Agencia Córdoba Turismo en la última gestión provincial, el intendente Esteban Avilés se muestra decidido a romper lanzas contra el actual mandatario, Martín Llaryora.

Y así como antes fue el saneamiento del lago San Roque, ahora Avilés arremetió contra el gobernador en un tema muy sensible: la seguridad.

En oportunidad de lanzar el Programa Comunitario de Monitoreo y Acción Preventiva, a principios de julio, Avilés acusó al gobierno provincial de ‘discriminar’ a Villa Carlos Paz y reclamó mayor presencia policial. ‘El gobernador y la Policía nos miran como una ciudad más, pero no lo somos, somos el destino más importante de Córdoba. Vemos que la Policía está centralizada en Río Cuarto y Córdoba Capital, no dimensionan la problemática de esta ciudad’, señaló.

En la misma línea, el secretario General y de Vinculación Institucional de la municipalidad de Villa Carlos Paz, Juan Lucero, expresó que, ‘el gobierno de Córdoba está ausente ante la poca presencia de policías en nuestra ciudad. La situación es grave. Desde diciembre venimos reclamando la escasez de policías en nuestra ciudad’.

La primera respuesta del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, vino a través de los medios.

En una entrevista con el diario Alfil rechazó las acusaciones, consideró que Avilés ‘intenta llamar la atención como nene caprichoso’ y aclaró que no existe ninguna queja formal que el municipio de Carlos Paz haya presentado en el ministerio de Seguridad solicitando más efectivos policiales.

‘Lamento que Avilés quiera buscar protagonismo político con algo tan sensible como la seguridad. Tiene mí teléfono y sabe que lo atiendo porque me ha llamado, y sabe dónde está mi despacho porque también él fue funcionario ahí’, chicaneó Quinteros. Y le pidió a Avilés ‘ponerse los pantalones largos y comenzar a trabajar, en conjunto con la Policía de Córdoba y el ministerio de Seguridad, por la seguridad de los carlospacenses’.

Unos días después, el viernes 19 de julio, Quinteros estuvo en Villa Carlos Paz para poner en funciones a las nuevas autoridades de la departamental Punilla de la Policía de Córdoba y entregar dos nuevos móviles policiales. Avilés no participó del acto.

‘Para que quede absolutamente claro, con la seguridad, el gobierno de Córdoba no hace política, hace lo que la gente nos pide, que es que la cuidemos.

En esta ciudad nosotros hemos hecho una fuerte inversión en el tema de seguridad y la estamos haciendo en toda la provincia, porque en la provincia de Córdoba de punta a punta no hay hijos y entenados, es absolutamente igualitario para todos y lo hacemos con un criterio sin importar quién gobierna, sin importar las críticas, pero sí importándonos una sola cuestión: la seguridad de los vecinos’, expresó en su discurso Quinteros.

El martes siguiente, Avilés convocó a una conferencia de prensa y redobló la apuesta.

‘Hay una clara intencionalidad del gobernador de la provincia de faltar el respeto a nuestra comunidad y de provocar de forma permanente situaciones conflictivas’, indicó el alcalde local. E insistió con que, ‘durante siete meses venimos planteando la falta de policías en la ciudad’.

‘Una vez que lo hicimos público hubo una extemporánea reacción del gobierno de la provincia cambiando la cúpula de la departamental Punilla, sumando un tibio operativo de invierno y apenas dos nuevos móviles policiales’, afirmó.

Planteó asimismo que, ‘ante esta puesta en escena, los carlospacenses exigimos que el gobernador asuma su responsabilidad en lo que hace a la seguridad de la ciudad’.

Luego, en declaraciones en algunos medios, Avilés calificó de ‘payasesco’ el acto que encabezó Quinteros en Villa Carlos Paz.

El último viernes, el ministro de Gobierno fue entrevistado en el programa Realidad 2024 (Next) y obviamente fue consultado sobre estas declaraciones del intendente.

‘Tildar de payasesco venir a entregar dos móviles en una ciudad como Carlos Paz, me parece una expresión desafortunada y una falta de respeto también para la gente y la fuerza policial. Pero no voy a controvertir con un intendente que evidentemente está buscando un rédito político y posicionarse para ser candidato de alguna fuerza en las próximas elecciones’, aseveró. Y enfatizó que, ‘estas cuestiones no me interesa contestarlas desde lo político, yo respondo con gestión. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que tan livianamente se le falte el respeto a la fuerza policial.

Mientras yo sea ministro no voy a permitir que nadie le falte el respeto a los policías que salen a jugársela todos los días’.

Quinteros recordó que, si bien el municipio de Villa Carlos Paz no adhirió a la Ley de Seguridad de la provincia, de ninguna manera es discriminada a la hora de asignar móviles y efectivos, como deslizó Avilés.

‘Villa Carlos Paz es una perla turística y la cuidamos siempre, independientemente de quien la gobierne’, subrayó.

‘Hay que tener buena fe, ser responsable, serio y comprometido. No hay que hacer política con un tema tan sensible’, aconsejó.

Cómo sigue

En este contexto, nadie sabe muy bien hasta dónde escalará el conflicto.

Lo que queda bastante claro para muchos es que Avilés sobreactúa oposición, encontrando argumentos para criticar al gobierno provincial donde antes, cuando era funcionario de Schiaretti, solo había respaldo y, en otros casos, silencio.

Frustrada su proyección política provincial y nacional desde Hacemos por Córdoba cuando Llaryora fue elegido para suceder a Schiaretti, el carlospacense se muestra resuelto a intentarlo por otro camino.

Y en este sentido, conociendo la ‘camaleónica’ flexibilidad política de la que hace gala Avilés, nadie se anima a descartar un retorno al radicalismo o, incluso, incursionar dentro de La Libertad Avanza.

Rige en Villa Carlos Paz el nuevo Código de Convivencia Ciudadana La municipalidad de Villa Carlos Paz informó que está vigente desde el pasado 4 de julio el nuevo Código de Convivencia Ciudadana. Según destacaron las autoridades, la normativa ‘tiene como objetivo el disfrute y cuidado de nuestra ciudad: sus plazas, espacios públicos, corredores y recorridos paisajísticos, el ejercicio responsable de la libertad, y los derechos y deberes de vecinos y turistas’. El Código de Convivencia incluye la posibilidad de que las faltas puedan ser relevadas a través de las distintas cámaras de seguridad dispuestas en toda la ciudad y controladas desde la Sala de Monitoreo. Además, se establecen nuevas modalidades de sanciones como el trabajo comunitario, así como multas de magnitud por los daños provocados a espacios públicos ‘y para quienes incumplan y atenten contra los valores de nuestra comunidad’. Multas más caras Escape antireglamentario desde $99.330 hasta $496.650 (decomiso y destrucción del caño de escape).

Fiestas clandestinas desde $993.300 hasta $9.933.000.

Alcoholemia positiva desde $297.990 hasta $1.241.625.

No respeto de semáforo desde $496.650 hasta $744.975.

Conducir sin casco desde $148.995 hasta $496.650.

Conducir sin licencia desde $148.995 hasta $496.650.

Estacionar en lugar reservado para personas con discapacidad desde $148995 hasta $496650.

Programa Comunitario de Monitoreo y Acción Preventiva Las quejas del municipio contra la provincia por la seguridad se hicieron públicas durante la presentación del Programa Comunitario de Monitoreo y Acción Preventiva. El objetivo del programa, dijo el intendente Esteban Avilés, es reforzar ‘la prevención, el cumplimiento normativo y la convivencia ciudadana’. ‘A través de este programa creamos los “Observadores Comunitarios”, donde capacitamos a agentes municipales y prestadores privados (taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias) de vía pública, en RCP y buenas prácticas ciudadanas. En total, contamos con más de 412 vehículos en vía pública que coordinarán el trabajo con el Centro de Monitoreo las 24 hs., a través del número de WhatsApp de Seguridad VCP 3541528817’, precisó el mandatario. Y confirmó que el municipio, desde la entrada en vigencia del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, ‘ya está habilitado para el uso de las imágenes de la Sala de Monitoreo, con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes’.

Tras las quejas del municipio, Gispert pide informe a la provincia sobre la seguridad en Villa Carlos Paz El legislador por el departamento Punilla, Walter Gispert, presentó un pedido de informes al gobierno provincial relacionado a la seguridad en Villa Carlos Paz. El proyecto se fundamenta en las declaraciones circuladas en los medios locales por el secretario General y de Vinculación Institucional de Villa Carlos Paz, Juan Lucero, quien ha señalado la falta de respuestas del gobierno provincial en temas de seguridad. Los dichos del funcionario resaltan la carencia de efectivos policiales y de vehículos en la ciudad. Según los medios de difusión, estos reclamos y gestiones se han reiterado desde el mes de diciembre. ‘Este pedido de informe tiene como objetivo obtener una respuesta clara y detallada sobre las acciones y medidas que se están tomando para abordar estas preocupaciones en materia de seguridad’, afirmó Gispert. En concreto, se solicita información sobre: las solicitudes y/o reclamos realizados por parte del municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz en materia de seguridad y la falta de efectivos policiales; la cantidad actual de efectivos policiales en funciones en la ciudad de Villa Carlos Paz; la cantidad de efectivos policiales en funciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023; as respuestas que se están evaluando ante las solicitudes realizadas por el municipio.

Nota correspondiente a la edición n° 601 del periódico La Jornada, del 31 de julio de 2024.