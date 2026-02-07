La primera noche del Festival Alienígena 2026 colmó las calles de Capilla del Monte

La apertura del Festival Alienígena 2026 reunió a miles de vecinos y turistas en Capilla del Monte, con desfile de disfraces, propuestas para las infancias y una grilla musical que tuvo a Fernando Bladys como figura central sobre el escenario de 5 Esquinas.

A pesar de una jornada marcada por la lluvia, el tiempo mejoró y permitió que, alrededor de las 21:30, diera inicio una nueva edición del Festival Alienígena en las calles de Capilla del Monte, con una primera noche que superó las expectativas y dejó el punto de partida para diez días de actividades.

El festival convocó a miles de capillenses y turistas, muchos de ellos caracterizados como seres de otros mundos, que disfrutaron del desfile por la Calle Techada, la participación de la Colonia de Verano Municipal, la Murga Alienígena de niños, la carroza de los alumnos de Sala Cuna y el paso de numerosos disfraces. En esta edición se sumó, además, una categoría especial de mascotas, que continuará compitiendo en la segunda jornada del festival.

La repercusión también se sintió en la cobertura de prensa, con la presencia de medios de distintas provincias del país, que llegaron para registrar el comienzo de una nueva edición del evento.

Música, cuarteto y cierre retro en 5 Esquinas

La música fue el eje de la noche. La banda Playmobil abrió el escenario con un set que encendió al público y se transformó en la antesala ideal para la presentación de Fernando Bladys, referente del cuarteto cordobés y ex integrante de Chébere. Su show unió en el baile a abuelos, padres y nietos, con clásicos que generaron una fuerte conexión con el público presente.

El cierre quedó en manos de Radio Jota FM, que convirtió 5 Esquinas en una auténtica fiesta retro, con hits de distintas décadas que mantuvieron a vecinos y turistas cantando y bailando hasta el final de la programación.

Acompañamiento institucional y lo que viene

La primera noche contó con la presencia del intendente Fabricio Díaz y miembros del equipo ejecutivo municipal, que acompañaron el desarrollo de la jornada y supervisaron la organización general del evento.

Con esta apertura, el Festival Alienígena 2026 dio inicio a una programación que se extenderá durante nueve noches más, con música, desfiles, conferencias, cine temático, actividades recreativas y propuestas vinculadas al fenómeno ovni. La segunda noche tendrá como atractivo principal la presentación de la banda de rock Los Tipitos, en el escenario de 5 Esquinas.

Desde el Municipio destacan que el festival se consolida como una marca cultural de Capilla del Monte, articulando turismo, identidad local y una agenda de actividades que año tras año atrae a visitantes de toda la región y del país.