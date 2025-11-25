La Municipalidad de San Antonio llama a Concurso Privado de Precios para la construcción de dos locales en el Centro Comercial a Cielo Abierto

El llamado tiene por objeto contratar mano de obra y materiales para construir dos locales comerciales en el Centro Comercial a Cielo Abierto, conforme a la Ordenanza N° 367/2024 y a la normativa vigente en materia de contrataciones municipales.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informa que, mediante Decreto basado en la Ordenanza N° 367/2024 – Régimen de Contrataciones, se dispuso la realización de un Concurso Privado de Precios para la provisión de mano de obra y materiales destinados a la construcción de dos locales comerciales en el Centro Comercial a Cielo Abierto, ubicado en las costas del río San Antonio, entre calles Los Tehuelches y Matacos.

La convocatoria se ajusta a la normativa vigente y al correspondiente Pliego de Bases Generales y Especificaciones Técnicas, que forma parte del Decreto.

Solicitud de pliegos

Los interesados deberán solicitar el pliego vía correo electrónico a:

[email protected]

Presentación de propuestas

El plazo para la presentación de las propuestas se extiende hasta las 9:00 hs del 2 de diciembre del corriente año.

Apertura de sobres

La apertura de las propuestas se realizará el 2 de diciembre de 2025, a las 10:00 hs, en la Sala de Reuniones de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo.

Este llamado busca continuar fortaleciendo el desarrollo comercial local, promoviendo espacios ordenados, seguros y en crecimiento para vecinos, emprendedores y visitantes.