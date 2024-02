La Legislatura de Córdoba rechazó la eliminación del subsidio al transporte público de pasajeros

En la primera sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba rechazó este miércoles la eliminación del Fondo Compensador del Interior que subsidia el Transporte Público de Pasajeros, que fuera creado por Ley Nacional Nº 27467.

La Unicameral lo hizo a través de los cuatro proyectos de declaración presentados por diferentes bloques, tras una extensa sesión en la que más de una veintena de legisladores expusieron sus fundamentos.

Los legisladores votaron a favor de las iniciativas presentadas por Hacemos Unidos por Córdoba; de Dante Rossi y Sebastián Peralta; de Miguel Nicolás, Graciela Bisotto, Matías Gvozdenovich, Alfredo Nigro, Oscar Saliba, José Bria e Inés Contreras; y de Karina Bruno, quienes con diferencias coincidieron en el rechazo a la quita.

En forma separada, se rechazó el proyecto de resolución de la legisladora Ferrero, quien proponía instar al poder ejecutivo provincial a adherir al programa Sube y que se eliminen los gastos para compensar la quita de los subsidios nacionales al transporte.

Cabe recordar que, a partir de la decisión del preisdente de quitar los subsidios nacionales, el municipio de Villa Carlos Paz, al igual que otros, declarará la emergencia en el servicio transporte público de pasajeros.

“La provincia no puede arrodillarse”

“Nosotros estamos a favor de que al presidente Milei le vaya bien, porque es el presidente que elegimos los Argentinos y sobre todo los cordobeses. Pero esto no significa decirle a todo que sí, perjudicando a Córdoba, arrodillando al interior. Estamos en contra de que nos sigan atropellando”, manifestó el presidente del bloque de legisladores oficialista, Miguel Siciliano, en el debate sobre el rechazo a la quita del fondo compensador del transporte a las provincias.

“La provincia no puede arrodillarse” ante la decisión del Gobierno nacional, insistió. Y planteó que, “es el momento en que nos acompañemos todos, no en contra de nadie. ¿Cómo vamos a estar en contra de un presidente que eligió el 56% de los argentinos y el 75% de los cordobeses?. No, nosotros no estamos en contra del presidente. No importa si lo votamos o no, lo votó la gente. Estamos a favor del presidente, estamos en contra de que nos arrodillen, de que nos fundan, de que nos sometan, en contra de las listas negras, de que vayan en contra de la gente con tal de arreglar la supuesta economía que hasta ahora lleva adelante una de las peores crisis de la historia reciente”.

Durante su alocución, Siciliano se dirigió a todo el cuerpo legislativo pidiendo que, “nos saquemos la camiseta de los partidos políticos y nos pongamos la camiseta de Córdoba y la camiseta argentina, porque no hay tiempo para especular”.

Y añadió: “Que sepa el presidente Milei que cuenta con el gobierno de la provincia de Córdoba, con los diputados nacionales y senadores por Córdoba, con los legisladores de este bloque, siempre y cuando el precio que pretendan hacernos pagar no sea arrodillar al pueblo cordobés, porque Córdoba no se va a arrodillar como no lo hizo con ningún gobierno”, resaltó.