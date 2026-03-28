La Gestión Llaryora financia extensión de la red de gas natural en Capilla del Monte

El Gobierno Provincial financiará 325 millones de pesos para ampliar la red de gas en barrio Argentino. La obra beneficiará a 231 frentistas.

En un contexto económico adverso y con una marcada retracción de la obra pública a nivel nacional, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ratificó su decisión de sostener la inversión en infraestructura básica a través del acompañamiento directo a los municipios del interior. Esa voluntad política quedó plasmada en la firma de un convenio entre el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas, y el ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, que permitirá avanzar con la extensión de la red domiciliaria de gas natural en un amplio sector de la ciudad serrana.

El acuerdo establece el envío de 325 millones de pesos para financiar 4.500 metros de obra que beneficiarán de manera directa a 231 frentistas de barrio Argentino, mejorando sustancialmente la calidad de vida de esas familias y revalorizando el sector urbano.

Respaldo clave

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno provincial orientada a garantizar que las comunidades del interior no queden relegadas frente a la paralización de proyectos nacionales. En un escenario en el que los municipios ven reducidos sus ingresos por la caída de la coparticipación —producto de la retracción de la actividad económica y del consumo—, el respaldo financiero de la Provincia resulta clave para sostener obras esenciales vinculadas a servicios básicos.

La extensión de la red de gas natural no solo representa una mejora concreta en términos de confort y seguridad para los vecinos, sino que también implica una apuesta al desarrollo urbano ordenado, la equidad en el acceso a los servicios y el fortalecimiento de la infraestructura local.

Con decisiones de este tipo, la Provincia busca amortiguar el impacto del contexto económico y reafirmar su compromiso con los gobiernos locales, promoviendo inversiones que tienen un impacto directo y tangible en la vida cotidiana de los cordobeses.