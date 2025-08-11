La Falda capacitó a su Guardia Local en el uso de armas menos letales

Once agentes culminaron el curso Byrna SD dictado por la Policía de la Provincia de Córdoba, en el marco del entrenamiento permanente.

En la Escuela de Suboficiales de Policía – Anexo Valle Hermoso, 11 agentes de la Guardia Local de Prevención y Convivencia de La Falda finalizaron y aprobaron el Curso de Armas Menos Letales Byrna SD, dictado por la Policía de la Provincia de Córdoba dentro del programa de entrenamiento permanente.

La capacitación se desarrolló en distintas jornadas desde el 4 de agosto en La Falda y Valle Hermoso, con la instrucción del comisario Maximiliano Peccile (División Escuela de Tiro), el cabo 1° Juan Lobato, el oficial inspector Ezequiel Palacios y el cabo Ezequiel Kaper (Dirección de Entrenamiento Policial Permanente). Además, colaboraron el sargento ayudante Rubén Zalazar y el sargento 1° Daniel Tobares.

El municipio expresó un agradecimiento especial a la subcomisario Noelia Benavidez, regente de estudios del Anexo Valle Hermoso, por su acompañamiento y predisposición.

En la jornada de cierre estuvieron presentes el intendente Javier Dieminger y el secretario de Gobierno Gonzalo Murúa, quienes reafirmaron el compromiso de la Municipalidad de La Falda con la formación, profesionalización y equipamiento de sus agentes.

Desde el gobierno local felicitaron a los 11 agentes faldenses que suman nuevas herramientas para cuidar a la comunidad y destacaron que este trabajo conjunto fortalece la preparación del personal y la seguridad de todos los vecinos.