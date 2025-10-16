La Cumbre ya cuenta con sus primeros Promotores Territoriales en prevención de adicciones

El intendente Pablo Alicio entregó los diplomas a los primeros siete vecinos formados en el programa que impulsa la promoción de la salud y la prevención del consumo problemático de sustancias.

El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, encabezó este miércoles la entrega de diplomas a los primeros siete Promotores Territoriales de la localidad, quienes completaron la capacitación orientada a fortalecer la prevención de adicciones y la promoción de la salud comunitaria.

La formación fue desarrollada por el equipo de atención psicológica local en conjunto con la Secretaría de Prevención de las Adicciones de la Provincia de Córdoba, y tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas y conceptuales a referentes barriales, vecinos y vecinas para acompañar situaciones vinculadas al consumo de sustancias.

Este programa busca además favorecer la accesibilidad a los dispositivos locales de prevención y asistencia, fortaleciendo la red comunitaria de acompañamiento y cuidado.

Alicio destacó la importancia de formar agentes locales comprometidos con la salud y la contención social, remarcando que esta iniciativa es un paso clave para construir una comunidad más informada, empática y solidaria.