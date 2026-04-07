La Cumbre vivió una Semana Santa atravesada por la fe, la cultura y el encuentro

La localidad compartió durante el fin de semana una agenda que combinó expresiones religiosas, recorridos patrimoniales y propuestas culturales, con participación de vecinos y visitantes en distintos espacios del pueblo.

La Municipalidad de La Cumbre destacó el desarrollo de las actividades de Semana Santa, en una programación que reunió celebraciones religiosas, propuestas culturales y espacios de encuentro comunitario.

Uno de los momentos centrales fue el Vía Crucis con antorchas, que convocó a participantes en un ascenso conjunto hasta el Cristo Redentor, en una de las postales más representativas de la conmemoración en la localidad.

La agenda también incluyó el recorrido por iglesias, una propuesta que permitió redescubrir parte de la historia y del patrimonio local en el marco de las celebraciones.

A esto se sumó por la noche la presentación de la Misa Criolla, en una experiencia que integró música, arte y danza como parte de la programación especial de Semana Santa.

Además, durante todo el fin de semana se desarrolló la Feria del Libro en la Sala Caraffa, con actividades vinculadas a la lectura, autores y distintas propuestas culturales pensadas para públicos de todas las edades.

Desde el municipio remarcaron que la celebración permitió vivir jornadas de fuerte participación y encuentro, en una Semana Santa que combinó espiritualidad, identidad cultural y presencia de vecinos y visitantes en distintos puntos de La Cumbre.