La Cumbre suma una agenda cultural en Sala Caraffa con una muestra sobre memoria y un recital de José Alba

La programación prevista para este fin de semana en La Cumbre incluye la inauguración de la muestra “Línea de Tiempo”, de Fernando Goin, y la presentación de “Vuelve Agosto”, el espectáculo del músico jujeño José Alba.

La Municipalidad de La Cumbre difundió una nueva agenda cultural en Sala Caraffa, con dos propuestas vinculadas al arte y la música que se desarrollarán entre el viernes 10 y el sábado 11 de abril.

La primera actividad será la inauguración de “Línea de Tiempo”, una muestra del artista Fernando Goin que propone un recorrido por distintos momentos de la historia argentina atravesados por la violencia política y los atentados contra la democracia.

La apertura está prevista para el viernes 10 de abril a las 19 en Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, con entrada libre y gratuita.

La muestra reúne dibujos, pinturas y objetos para construir una cronología que parte de 1916 y pone el foco en distintos episodios que marcaron la vida democrática del país. Desde el municipio señalaron que la propuesta invita a reflexionar, recordar y dialogar en torno a la memoria colectiva.

La agenda continuará el sábado 11 de abril a las 20 con la presentación de “Vuelve Agosto”, el nuevo espectáculo del músico jujeño José Alba, que tendrá lugar en el Microcine de Sala Caraffa.

La obra está compuesta por diez canciones y fue presentada como una propuesta de viaje interior, en la que la música se transforma en encuentro, reciprocidad y emoción compartida. Con una trayectoria nacida en Jujuy y desarrollada en distintos escenarios del país, José Alba ofrece un recital atravesado por sonidos andinos y guitarras.

Las entradas para este espectáculo tendrán un valor de 10 mil pesos la general, promoción anticipada de 2 por 16 mil, y 5 mil pesos para jubilados. Los tickets se encuentran a la venta en Sala Caraffa.

Con estas dos actividades, La Cumbre sumará durante el fin de semana una propuesta cultural que combinará arte visual, memoria histórica y música en vivo.