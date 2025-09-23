La Cumbre se prepara para una nueva edición de la Ecoferia

El viernes 3 de octubre, la Escuela Nuestra Señora de Lourdes será sede de la 5ª Ecoferia, un espacio educativo y comunitario que promueve la sustentabilidad y el compromiso ambiental.

La Municipalidad de La Cumbre invita a participar de la Ecoferia 2025, que se realizará el viernes 3 de octubre, de 9:30 a 14:30 hs, en dependencias de la Escuela Nuestra Señora de Lourdes.

Bajo el lema “Casa común – Causa común”, esta quinta edición contará con la participación de:

Proyectos institucionales de la escuela anfitriona.

de la escuela anfitriona. Proyectos de escuelas visitantes , que compartirán sus propuestas de innovación ambiental.

, que compartirán sus propuestas de innovación ambiental. Ecoemprendedores, con iniciativas que fomentan el reciclaje, el consumo responsable y la economía circular.

En el marco de la Ecoferia se realizará también una campaña solidaria de acopio de latas de aluminio. Por cada 2 kg de latas limpias y aplastadas se entregará 1 kg de alimento para animales en situación de calle, en colaboración con la Fundación Kuumba.

Desde la organización destacaron que este encuentro busca fortalecer la conciencia ambiental, promover hábitos sostenibles y generar redes de cooperación entre estudiantes, docentes, familias y emprendedores.

👉 Más información e inscripciones disponibles en la web oficial: www.lourdeslacumbre.edu.ar