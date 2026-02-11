La Cumbre refuerza sus propuestas inclusivas con caminatas guiadas y natación adaptada durante el verano

El área de Discapacidad e Inclusión Social de la Municipalidad de La Cumbre mantiene durante el verano sus propuestas de deporte adaptado y natación inclusiva, abiertas de manera gratuita a vecinos de la localidad y de otros municipios de Punilla.

La Municipalidad de La Cumbre, a través del área de Discapacidad e Inclusión Social, informó que las actividades del programa de deporte adaptado continúan desarrollándose con normalidad durante la temporada estival, con propuestas recreativas y de entrenamiento orientadas a promover la inclusión y la participación comunitaria.

Desde el área detallaron que, todas las semanas, se realizan caminatas por distintos sectores de La Cumbre junto al profesor Silvestre Bondone, en recorridos que permiten conocer lugares del pueblo, fortalecer la socialización y acompañar a los participantes en nuevos desafíos vinculados al movimiento y la autonomía.

Además, los sábados se llevan adelante encuentros en la pileta techada municipal, donde se trabaja con actividades recreativas, de rehabilitación y entrenamiento en el agua, en un espacio que, según remarcan desde el Municipio, busca “visibilizar y naturalizar el crecimiento personal a través de las capacidades de cada persona”.

Estas propuestas se ofrecen de manera gratuita a vecinos y vecinas de La Cumbre, y también a participantes de otros municipios del valle de Punilla, en el marco de una política sostenida de acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias.

Desde la gestión municipal señalaron que la continuidad de estas actividades durante el verano se inscribe en un enfoque de trabajo que entiende la inclusión como un eje permanente, más allá del calendario escolar o de las vacaciones, garantizando espacios de encuentro, recreación y desarrollo personal a lo largo de todo el año.