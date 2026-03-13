La Cumbre puso en marcha la Coordinación Local de Educación con foco en la alfabetización

La primera reunión de la CLE reunió a autoridades municipales, directivos de instituciones educativas de los tres niveles y miembros del EPAE, en el inicio de la agenda educativa local para 2026.

La Municipalidad de La Cumbre informó que se realizó en la localidad la primera reunión de la Coordinación Local de Educación (CLE), un espacio de articulación que reúne a autoridades del municipio y referentes del sistema educativo.

Del encuentro participaron el intendente Pablo Alicio, directivos de instituciones educativas de los tres niveles y miembros del EPAE, en una convocatoria orientada a coordinar el trabajo educativo para este año.

Según se indicó, durante la reunión se presentaron los lineamientos que marcarán el accionar educativo a lo largo de 2026, con especial énfasis en la alfabetización.

Desde el municipio señalaron que este tipo de espacios permiten organizar acciones conjuntas entre los distintos actores involucrados en la educación local, con el objetivo de dar seguimiento a prioridades comunes y fortalecer el trabajo articulado en la comunidad.