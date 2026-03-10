La Cumbre prorrogó el vencimiento de la cuota única de la Tasa a la Propiedad y recibirá al móvil de Rentas y Catastro Provincial

El pago anual podrá realizarse hasta el 20 de marzo con descuentos de hasta el 30%, mientras que ese mismo día atenderá en la localidad el Servicio Móvil de Rentas y Catastro de la Provincia.

La Municipalidad de La Cumbre informó que extendió hasta el 20 de marzo inclusive el vencimiento de la cuota única de la Tasa a la Propiedad, una opción que permite acceder a descuentos para quienes realicen el pago anual completo.

Según se indicó, quienes abonen el total del año podrán obtener un 10% de descuento sobre el monto. A su vez, los contribuyentes que no registren deudas anteriores accederán a un beneficio adicional del 20%.

El municipio detalló que el pago puede realizarse a través del sitio oficial, en la oficina municipal de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, o en los locales habilitados para el cobro, con distintos medios de pago.

Además, desde la comuna informaron que el viernes 20 de marzo volverá a La Cumbre el Servicio Móvil de Rentas y Catastro de la provincia de Córdoba, una propuesta orientada a facilitar trámites vinculados a esas áreas sin necesidad de viajar a otras ciudades.

La atención será de 9 a 13.30 en la oficina municipal ubicada en José Manuel de la Sota 40, con modalidad por orden de llegada y sin turno previo.

De esta manera, la jornada combinará dos instancias vinculadas a gestiones tributarias y catastrales: por un lado, el cierre del plazo para acceder a descuentos en la Tasa a la Propiedad y, por otro, la presencia del móvil provincial para resolver consultas y trámites en la localidad.