La Cumbre propone una agenda de actividades por el Día de la Mujer con deporte, té y un encuentro sobre derechos

La Municipalidad de La Cumbre organizó un cronograma de propuestas que se extenderá desde este sábado hasta el jueves, con actividades deportivas, fútbol femenino, el tradicional té y una charla para conversar sobre derechos.

La Municipalidad de La Cumbre invita a la comunidad a participar de una agenda especial por el Día de la Mujer, con actividades que combinan deporte, encuentro y espacios de reflexión. La programación comenzará este sábado con una jornada de movimiento y adrenalina, continuará el domingo con el tradicional té, y cerrará el jueves 12 con un encuentro dedicado a los derechos.

Desde el Municipio informaron que las actividades del sábado requieren inscripción previa, y que el té del domingo tendrá cupos limitados.

Actividades del sábado 7

14:30 | Ciclismo, running y aquagym en la Pileta Techada Municipal .

Actividad libre y gratuita. Organiza Enbiciadas (inscripción previa por Instagram en @enbiciadas ).

| en la . Actividad libre y gratuita. (inscripción previa por Instagram en ). 18:00 | Fútbol femenino en las canchas del CIC.

Actividad libre y gratuita con inscripción previa al 3548 430077.

Domingo 8: té del Día de la Mujer

17:30 | Té del Día de la Mujer en Sala Caraffa.

Actividad libre y gratuita con cupos limitados.

Desde la organización se indicó que las entradas se entregarán en el CIC este jueves y viernes.

Jueves 12: encuentro sobre derechos

11:00 | Encuentro de mujeres con sus derechos en el Microcine Sala Caraffa.

Charla con la participación de la Dra. Victoria Cortéz Gait, abogada del Punto Mujer Los Cocos.

Con este calendario, La Cumbre propone una semana de actividades para compartir, moverse y encontrarse, con iniciativas abiertas y gratuitas que buscan sumar participación comunitaria y acompañamiento.