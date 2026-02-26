La Cumbre presenta una agenda de marzo con cine, deporte, arte y recorridos históricos

La Municipalidad de La Cumbre dio a conocer la programación completa de actividades para marzo, con propuestas culturales, deportivas y recreativas para todas las edades, en continuidad con el cierre de febrero a puro carnaval sobre la avenida Caraffa.

Durante todo el mes, la ciudad ofrecerá cine, muestras, espectáculos musicales, recorridos pedestres por el poblado histórico, actividades deportivas y una feria del libro, consolidando a La Cumbre como uno de los polos culturales del valle de Punilla. La agenda incluye opciones gratuitas y con costo, pensadas tanto para vecinos como para quienes visitan la localidad.

Febrero se despide con “La Cumbre de Carnaval”

Antes de iniciar el calendario de marzo, este sábado 28, desde las 19, la propuesta será “La Cumbre de Carnaval” sobre Avenida Caraffa al 300.

En el escenario se presentarán Circo Tolteka, Búho López, Llawar Llajta, Villanos del Pentagrama y la Compañía de Arte y Danza de Cosquín, además de castillos inflables y otras atracciones para disfrutar en familia.

Escuelas municipales de natación y nado sincronizado

El lunes 2 comenzará la Escuela Municipal de Nado Sincronizado para menores y adultos, que se dictará de 20 a 22 en la pileta semiolímpica municipal de calle Formosa.

A su vez, el lunes 9 dará inicio la Escuela Municipal de Natación para menores y adultos, también en la pileta semiolímpica, con clases en dos turnos: 17 y 18.

Cine, música y arte en la Sala Caraffa

El Microcine Sala Caraffa será uno de los epicentros de la agenda:

Martes 3, 10, 17, 24 y 31: funciones de Cine Francés , siempre a las 20 , con entrada gratuita .

funciones de , siempre a las , con . Viernes 6: inauguración de la muestra “Mujeres de La Cumbre” en la Sala Caraffa y, a las 21 , espectáculo musical de Víctor Renaudeau en el microcine (con costo).

inauguración de la muestra en la y, a las , espectáculo musical de en el microcine (con costo). Sábado 7: show de Dezi Codaro a las 21 , con espectáculo libre y gratuito .

show de a las , con . Viernes 13: show en el microcine, a las 21 , con entrada paga.

show en el microcine, a las , con entrada paga. Sábado 14: nuevo espectáculo en la Sala Caraffa, desde las 21 , también con costo.

nuevo espectáculo en la Sala Caraffa, desde las , también con costo. Domingo 15: proyección de cine a las 18 .

a las . Viernes 20: jornada especial “La Cumbre del Horror” en el microcine, con entrada paga.

jornada especial en el microcine, con entrada paga. Sábado 28: presentación de Andrea Boban y Constancio Vergez , a las 21 , con entrada paga.

presentación de , a las , con entrada paga. Martes 31: apertura de la Feria del Libro en la Sala Caraffa, con acceso libre y gratuito, y función de Cine Francés a las 20, también gratuita.

Mes de la Mujer: deporte, recorridos e iniciativas especiales

En el marco del Mes de la Mujer, la agenda suma actividades deportivas y recreativas:

Sábado 7: Recorrido Pedestre por el Poblado Histórico , a las 10 , con actividad libre y gratuita e inscripción previa en la Secretaría de Turismo o al teléfono 3548 637837 . 7.º Encuentro “Día de la Mujer” Enbiciadas , con ciclismo, running y aquagym en la pileta del CIC , organizado por el grupo Enbiciadas y el Municipio. Campeonato de fútbol femenino “Día de la Mujer” , desde las 18 en el CIC , organizado por el Área de Deportes.



El domingo 8 se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, con las distintas propuestas culturales y deportivas como marco de la fecha.

Propuestas al aire libre y para toda la familia

La programación de marzo también incluye actividades pensadas para compartir en plazas y espacios públicos:

Sábado 14: carrera de bicis infantil desde las 17.30 en la Plaza 25 de Mayo , con inscripción gratuita .

desde las en la , con . Domingo 15: Feria del Usado de 10 a 18 en la Plaza 25 de Mayo.

de en la Plaza 25 de Mayo. Sábado 21: nuevo Recorrido Pedestre por el Poblado Histórico , a las 10 , libre y gratuito, con inscripción previa en la Secretaría de Turismo o al 3548 637837 .

nuevo , a las , libre y gratuito, con inscripción previa en la Secretaría de Turismo o al . Domingo 22: obra de teatro para todo público (con costo) y celebración de Saint Patrick’s Day, desde las 21.

El martes 24, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, habrá nuevamente función de Cine Francés a las 20, con entrada gratuita, sumando una propuesta cultural en una jornada de reflexión.

Con este cronograma, La Cumbre propone un marzo cargado de actividades que combinan cultura, deporte, memoria, recreación y encuentro comunitario, extendiendo el clima de verano y ofreciendo múltiples opciones para disfrutar de la ciudad durante todo el mes.