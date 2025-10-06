La Cumbre invita a disfrutar del AstroFest, una experiencia única bajo las estrellas

El viernes 10 y sábado 11 de octubre, la localidad vivirá dos noches dedicadas a la astronomía, la ciencia y la observación del cielo, con actividades gratuitas para toda la familia.

La Cumbre se prepara para vivir una nueva edición del AstroFest, un encuentro que invita a explorar los misterios del universo de manera sencilla, accesible y abierta a todo público.

El evento se desarrollará el viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 19:00, con actividades en Pasaje Tassano (entre Belgrano y López y Planes) y en Caraffa y Belgrano, abiertas a todo público y con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar de charlas con expertos, observación de planetas y constelaciones, astrofotografía, microcine 3D y mucho más, todo con entrada libre y gratuita.

Desde la organización destacaron que el objetivo del festival es “acercar el conocimiento astronómico a la comunidad y promover la curiosidad científica a través de una propuesta que combina divulgación, naturaleza y turismo”.