La Cumbre invita a disfrutar del AstroFest, una experiencia única bajo las estrellas

El viernes 10 y sábado 11 de octubre, la localidad vivirá dos noches dedicadas a la astronomía, la ciencia y la observación del cielo, con actividades gratuitas para toda la familia.
La Cumbre se prepara para vivir una nueva edición del AstroFest, un encuentro que invita a explorar los misterios del universo de manera sencilla, accesible y abierta a todo público.
El evento se desarrollará el viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 19:00, con actividades en Pasaje Tassano (entre Belgrano y López y Planes) y en Caraffa y Belgrano, abiertas a todo público y con entrada libre y gratuita.
Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar de charlas con expertos, observación de planetas y constelaciones, astrofotografía, microcine 3D y mucho más, todo con entrada libre y gratuita.
Desde la organización destacaron que el objetivo del festival es “acercar el conocimiento astronómico a la comunidad y promover la curiosidad científica a través de una propuesta que combina divulgación, naturaleza y turismo”.
Actividades y datos clave
- Fechas y horario: viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 19:00.
- Sedes: Pasaje Tassano (entre Belgrano y López y Planes) y esquina Caraffa & Belgrano.
- Actividades destacadas:
- Charlas con especialistas.
- Observación del cielo (planetas y constelaciones).
- Astrofotografía.
- Microcine 3D.
- Acceso: Entrada libre y gratuita.