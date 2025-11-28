La Cumbre incorpora un aro magnético en Turismo para mejorar la atención a personas con hipoacusia

Alumnos de 7.º año del IPET 426 instalaron un sistema de aro magnético en la Secretaría de Turismo de La Cumbre, en el marco de un proyecto conjunto con el Departamento de Discapacidad e Inclusión Social para fortalecer la accesibilidad en la atención al público.

En el marco de una iniciativa articulada entre el Departamento de Discapacidad e Inclusión Social de la Municipalidad de La Cumbre y el IPET 426, estudiantes de 7.º año de la escuela técnica instalaron un aro magnético en dependencias de la Secretaría de Turismo local.

El dispositivo se suma a la atención en Lengua de Señas, con el objetivo de brindar una respuesta más accesible a vecinos y turistas con hipoacusia, avanzando en un modelo de atención inclusiva en los servicios municipales.

Cómo funciona el aro magnético

El sistema instalado consiste en un cable que se coloca alrededor de la sala y se conecta a un amplificador al que se le introduce el audio de la atención. Este equipo genera un campo magnético que es captado por los audífonos que disponen de la opción de funcionar con este tipo de tecnología.

De esta manera, el sonido ingresa de forma directa al audífono sin incorporar el ruido ambiente, lo que mejora significativamente la claridad del mensaje y la experiencia de quienes utilizan dispositivos de ayuda auditiva.

Un trabajo conjunto entre Municipio y escuela técnica

Desde el Municipio destacaron el trabajo colaborativo realizado en el marco de este proyecto: la Municipalidad de La Cumbre aportó los materiales, mientras que la escuela, sus docentes y alumnos contribuyeron con el desarrollo y la implementación técnica del sistema.

La iniciativa fue valorada como un aporte concreto a la comunidad, tanto por el impacto en materia de accesibilidad como por el fortalecimiento de los vínculos entre el Estado local y las instituciones educativas, generando proyectos que facilitan el acceso a la información y mejoran la atención en espacios públicos.