La Cumbre incorpora nuevos estudios auditivos en el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli

El Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli suma nuevas prestaciones cada 15 días, con audiometrías para ingreso escolar desde los 5 años y estudios de otoemisiones acústicas para la detección temprana de dificultades auditivas en niñas y niños de La Cumbre.

La Municipalidad de La Cumbre informó que el Hospital Dr. Oscar Vignaroli incorporó nuevas prestaciones en el área de salud auditiva, con la realización de audiometrías para ingreso escolar (a partir de los 5 años) y otoemisiones acústicas, en un dispositivo que se brindará cada 15 días.

Estos estudios permiten evaluar cómo escucha cada niño o niña los sonidos del habla y del entorno, favoreciendo la detección temprana de posibles dificultades auditivas y el abordaje oportuno desde el sistema de salud.

Desde el equipo de salud destacaron que se trata de estudios rápidos, indoloros y adaptados a la infancia, que se realizan en un entorno de juego y confianza para que los chicos puedan transitar la experiencia de manera tranquila. En ese sentido, remarcaron que “escuchar bien es el primer paso para aprender, comunicarse y disfrutar la escuela”, subrayando la importancia del control auditivo en la etapa escolar.

Los turnos se pueden gestionar de manera presencial en el hospital o llamando al 3548 630082, a fin de organizar la atención y garantizar una adecuada planificación de las prestaciones.