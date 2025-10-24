La Cumbre festeja sus 440 años con una fiesta popular llena de música y tradición

El jueves 30 de octubre, la ciudad conmemora su aniversario con música, danza y una jornada comunitaria en el corazón del pueblo.

La Municipalidad de La Cumbre invita a toda la comunidad a celebrar los 440 años del Primer Poblado Histórico de la Provincia de Córdoba, con una gran fiesta popular que tendrá lugar el jueves 30 de octubre desde las 10:30 horas, en la intersección de avenidas Caraffa y Belgrano.

La jornada contará con la participación de alumnos y alumnas de la Escuela Alfredo Benitz, la Escuela Municipal de Folklore, el Taller Municipal de Folklore Adaptado La Patria, el Grupo de Danzas Folklóricas Misky Mayu y la Agrupación Bailemos.

Además, se presentarán los grupos musicales Elementos, Orejano, Llankay, y Nehuen y los Killa Punchay, en una tarde de música y baile que promete reunir a vecinos, visitantes e instituciones locales.

El servicio de buffet estará a cargo de la Sociedad Italiana, el Grupo Scout El Cristo y el Rotary Club La Cumbre, y lo recaudado será destinado a beneficio de estas entidades.

Con esta celebración, La Cumbre rinde homenaje a su historia, sus tradiciones y su identidad serrana, en una jornada que invita a compartir en familia el orgullo de ser parte de una comunidad con más de cuatro siglos de historia.