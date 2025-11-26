La Cumbre cerró el fin de semana extra largo con 90% de ocupación promedio y agenda cultural completa

La Cumbre despidió el último fin de semana extra largo del año con un promedio de 90% de ocupación y picos del 100% la noche del sábado, además de propuestas culturales, senderismo y una nueva fecha del Festival Internacional de Jazz.

La Secretaría de Turismo de La Cumbre informó que el último fin de semana extra largo del año dejó un balance altamente positivo, con un 90% de ocupación promedio y picos del 100% durante la noche del sábado, acompañado por un clima favorable y una variada agenda de actividades.

Durante los cuatro días, quienes visitaron la localidad pudieron disfrutar del recorrido de Poblado Histórico mediante la propuesta “El Tren de las Doce”, un circuito pedestre cultural que permite conocer parte de la historia de La Cumbre. La salida se realiza desde la Secretaría de Turismo, donde se brinda información sobre los principales puntos de interés del casco histórico.

La Cumbre – / Baño de los Dioses

La oferta se completó con salidas de senderismo desde la Plaza 25 de Mayo hacia el Baño de los Dioses, uno de los rincones naturales más apreciados de la localidad, junto con shows musicales y una nueva fecha del Festival Internacional de Jazz, que volvió a convocar a público local y visitantes.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento de quienes eligieron la localidad para estos días de descanso y señalaron que se continuará trabajando en nuevas propuestas turísticas y culturales para seguir poniendo en valor los atractivos de La Cumbre.

Fotos: Jorge Gainza