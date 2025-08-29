La Cumbre celebró la Feria de Ciencias, Artes, Tecnología e Innovación en sus escuelas

Las instituciones locales abrieron sus puertas para mostrar el trabajo de estudiantes y docentes en el marco de la feria que se realizó en más de 5.000 escuelas de Córdoba.

La Municipalidad de La Cumbre destacó que cientos de chicos y grandes participaron de la Feria de Ciencias, Artes, Tecnología, Movimiento e Innovación, una iniciativa que alcanzó a más de 5.000 instituciones educativas de toda la provincia de Córdoba.

La jornada, de la que participó el intendente Pablo Alicio, tuvo como eje principal promover el talento, la creatividad y el esfuerzo de estudiantes y docentes, quienes presentaron proyectos y compartieron experiencias con la comunidad.

El municipio felicitó a las instituciones educativas de los distintos niveles de la localidad que se sumaron a la propuesta, abriendo sus puertas para mostrar la importante labor que realizan a diario y consolidando la feria como un espacio de encuentro entre escuela, familias y vecinos.