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La Cumbre celebrará St. Patrick’s Day el domingo con música en vivo y cerveza artesanal

La propuesta se realizará este domingo 22 de marzo desde las 20 en Belgrano esquina Tassano, con shows musicales y participación de productores cerveceros de la región.

La Municipalidad de La Cumbre invitó a la comunidad a participar de una nueva celebración de St. Patrick’s Day, que se desarrollará este domingo 22 de marzo desde las 20 en Belgrano esquina Tassano.

La propuesta combinará música en vivo y cerveza artesanal en una jornada abierta al público, con la participación de las bandas Alto Voltaje, Nawwan e Iceberg del Sur.

Además, acompañarán el encuentro las firmas El Búho, Brewers Cerveza Artesanal de las Sierras de Córdoba y B99, que formarán parte de la oferta prevista para la noche.

Desde el municipio convocaron a vecinos y visitantes a sumarse a la actividad, que se incorpora a la agenda local como una opción para compartir al aire libre en un espacio céntrico de la localidad.

lajornada
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