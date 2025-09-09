La Cumbre celebra el Mes del Senderismo con dos caminatas en septiembre

La Municipalidad invita a vecinos y turistas a disfrutar de la naturaleza con actividades gratuitas y solidarias.

En el marco del Mes del Senderismo Solidario, la Municipalidad de La Cumbre organizó dos propuestas para recibir la primavera con caminatas guiadas por paisajes icónicos de la localidad.

La primera salida será el sábado 13 de septiembre, partiendo desde El Chorrito hasta Baño de los Dioses, con punto de encuentro en la Plaza 25 de Mayo a las 10:00 hs.

La segunda caminata tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, desde El Chorrito de los Curas hasta Cruz Chica, saliendo a las 10:00 hs desde la Base del Cristo Redentor (foto).

Ambas actividades son libres, gratuitas y con inscripción previa en la Secretaría de Turismo (3548-637837). Se recomienda llevar calzado adecuado, gorra, protector solar y agua. Además, en este mes especial, se invita a colaborar con un alimento no perecedero para sumarse al espíritu solidario de la iniciativa.