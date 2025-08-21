La Cumbre abre inscripciones para actividades recreativas de adultos mayores en la pileta municipal

El municipio convoca a adultos mayores a participar de actividades recreativas que comenzarán en septiembre en la pileta del CIC.

La Municipalidad de La Cumbre informó que ya están abiertas las inscripciones para participar de las actividades recreativas destinadas a adultos mayores, que se desarrollarán a partir de septiembre en la pileta del CIC.

Los interesados deben inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 13 hs, en las oficinas de la Dirección de Deportes, ubicadas en calle Caraffa al 300, primer piso.

Desde el municipio recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron a los vecinos realizar el trámite con anticipación para asegurar su lugar.