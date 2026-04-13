La COOPI convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados

El Consejo de Administración de la COOPI –Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Sociales y Públicos, Obras, Producción, Consumo y Vivienda Limitada, Matrícula INAES 6432 – Registro Provincial Nº 0611– convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados para el día jueves 30 de abril de 2026, a la hora 18:00, en su sede de Moreno 78 de la ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente orden del día:

Elección de dos asambleístas para que, junto con el presidente y la secretaria, firmen el acta de la Asamblea. a) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos.

b) Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 61. Proyecto Distribución de Excedentes. Elección de Consejeros y Síndico Suplente. Elección del cargo de 2 consejeros titulares por 3 ejercicios, por vencimiento de mandato; elección de 3 consejeros suplentes por 1 ejercicio, por vencimiento de mandato; elección del síndico suplente por 1 ejercicio, por vencimiento de mandato. Autorización para la concesión del predio donde actualmente funciona el Ecoparque-Camping a Franco Ávila, DNI Nº 35.260.445, y Joaquín Manassali, DNI Nº 38.599.112 (nombre de fantasía Ecoelite), según contrato puesto a consideración y autorización de la firma del mismo por presidencia y secretaría del Consejo de Administración. Consideración de las renuncias como asociados a esta cooperativa recibidas entre el 1º de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.