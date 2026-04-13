lunes, abril 13, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sociedad La COOPI convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados

La COOPI convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados

El Consejo de Administración de la COOPICooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Sociales y Públicos, Obras, Producción, Consumo y Vivienda Limitada, Matrícula INAES 6432 – Registro Provincial Nº 0611– convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados para el día jueves 30 de abril de 2026, a la hora 18:00, en su sede de Moreno 78 de la ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente orden del día:

  1. Elección de dos asambleístas para que, junto con el presidente y la secretaria, firmen el acta de la Asamblea.
  2. a) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos.
    b) Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 61.
  3. Proyecto Distribución de Excedentes.
  4. Elección de Consejeros y Síndico Suplente. Elección del cargo de 2 consejeros titulares por 3 ejercicios, por vencimiento de mandato; elección de 3 consejeros suplentes por 1 ejercicio, por vencimiento de mandato; elección del síndico suplente por 1 ejercicio, por vencimiento de mandato.
  5. Autorización para la concesión del predio donde actualmente funciona el Ecoparque-Camping a Franco Ávila, DNI Nº 35.260.445, y Joaquín Manassali, DNI Nº 38.599.112 (nombre de fantasía Ecoelite), según contrato puesto a consideración y autorización de la firma del mismo por presidencia y secretaría del Consejo de Administración.
  6. Consideración de las renuncias como asociados a esta cooperativa recibidas entre el 1º de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.
lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Médicos de cabecera de PAMI paran 72 horas por recortes en...

María Victoria Gentile Gamond presenta “Vínculos humanos y la gente de...

Ricky Martin hizo vibrar el Kempes con un show agotado y...

Tras las críticas de Trump, León XIV defendió su postura contra...