La comuna de Cuesta Blanca promueve la conservación de su flora y fauna autóctona

La comuna destacó la importancia de preservar las especies autóctonas, fundamentales para el equilibrio natural y la regeneración del bosque.

La Comuna de Cuesta Blanca promueve la protección de la flora y fauna nativas como parte de una campaña de concientización ambiental en la localidad.

Las autoridades remarcaron que estas especies cumplen un papel esencial en el equilibrio del ecosistema serrano: las plantas nativas proveen alimento y refugio a los animales, ayudan a la dispersión de semillas, polinizan flores y contribuyen a la regeneración y diversidad del bosque.

Desde la comuna invitaron a los vecinos a sumarse al cuidado del entorno natural, destacando que proteger la flora y fauna autóctona es garantizar el futuro de los ecosistemas y la calidad de vida de toda la comunidad.