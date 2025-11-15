Jornada de bienestar para adultos mayores en Cabalango

La Comuna de Cabalango convocó a los adultos mayores de la localidad a participar de una jornada de bienestar con baño de pies con sales herbales y sesión de reflexología, que se realizará el lunes 17 de noviembre en el SUM comunal.

El equipo de Desarrollo Social de la Comuna de Cabalango lanzó una invitación a los adultos mayores de la comunidad para participar de una jornada de bienestar, pensada como un espacio de encuentro, descanso y cuidado de la salud.

Durante la actividad se llevará a cabo un “pediluvio” o baño de pies con sales herbales, acompañado de una sesión de reflexología de pies, con el objetivo de favorecer la relajación y el bienestar general de los participantes.

La jornada se realizará el lunes 17 de noviembre, de 18 a 20, en el SUM comunal. Desde la comuna señalaron que los cupos son limitados, por lo que se solicita inscripción previa al teléfono 3534 269290.