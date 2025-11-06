Jornada ambiental en Icho Cruz: limpieza del río y preservación del patrimonio natural

La propuesta convoca a vecinos, ambientalistas y profesionales para preservar un área con alto valor natural y cultural.

La Municipalidad de Icho Cruz invita a participar de una nueva jornada de limpieza del río, que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre desde las 9:00.

La actividad se desarrollará en la costanera del río, del lado de Icho Cruz, a la altura de la toma de agua de Tala Huasi, en una zona donde se hallaron morteros utilizados por los pueblos Camiare, vestigio del valioso patrimonio arqueológico de la región.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Museo Municipal La Memoria y la Municipalidad de Icho Cruz, y busca promover el cuidado del ambiente, la conciencia patrimonial y la participación ciudadana en la preservación del entorno natural.

Los participantes deberán llevar guantes y bolsas para colaborar en la recolección de residuos. Desde el municipio destacaron que la acción se enmarca en una política ambiental continua, que combina la conservación del ecosistema serrano con la revalorización de los espacios de encuentro comunitario.