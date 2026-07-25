Instituto cayó por la mínima ante Vélez en su debut en el Clausura

La Gloria perdió 1-0 en el estadio José Amalfitani. Manuel Lanzini convirtió el único gol sobre el cierre del primer tiempo, después de que el conjunto cordobés generara las ocasiones más claras del encuentro.

Instituto comenzó el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 ante Vélez, este viernes en el estadio José Amalfitani, por la primera fecha de la Zona A.

Manuel Lanzini convirtió el único gol del encuentro a los 46 minutos del primer tiempo. El mediocampista recibió una asistencia de primera de Tobías Andrada y definió de zurda ante la salida de Marcos Ledesma.

La Gloria había protagonizado un buen comienzo y generado las oportunidades más claras de la primera etapa, especialmente mediante los ataques por las bandas. Sin embargo, se encontró con una actuación segura del arquero Tomás Marchiori, quien respondió cada vez que fue exigido.

Vélez creció con el correr de los minutos y encontró el gol en la última acción antes del descanso. La jugada comenzó con un pase de Elías Gómez, continuó con la intervención de Florián Monzón y terminó con la asistencia de Andrada para Lanzini.

Durante el complemento, el equipo local dispuso de más espacios para atacar, mientras Instituto adelantó sus líneas en busca de la igualdad. El arquero Ledesma evitó el segundo ante Álex Verón y otras llegadas del Fortín, mientras que Diego Valdés estrelló un remate en el palo cerca del cierre.

La Gloria presionó durante los minutos adicionados y acumuló centros y remates alrededor del área, pero la defensa de Vélez consiguió sostener la ventaja. El conjunto cordobés terminó sin premio pese a haber disputado un encuentro parejo y haber tenido oportunidades para modificar el resultado.

Con esta victoria, Vélez sumó sus primeros tres puntos del Clausura. Instituto deberá recuperarse como local después de regresar de Liniers con las manos vacías.

Lo que viene

Instituto recibirá a Platense el miércoles 29 de julio, a las 21.30, en Alta Córdoba, por la segunda fecha de la Zona A.

Vélez volverá a jugar el jueves 30, a las 19, cuando visite a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes.