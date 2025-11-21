Informe anual de la defensoría del Pueblo: Curvino expondrá su gestión el 18 de diciembre

El Concejo de Representantes convocó a una sesión especial para el 18 de diciembre, en la que el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, presentará su memoria e informe de gestión. El funcionario fue reelegido este año y comenzará su segundo período al frente de la Defensoría en enero de 2026.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz convocó a una sesión especial para el 18 de diciembre de 2025, a las 10:00, en el Salón Auditórium Municipal, ubicado en Liniers 50.

En esa oportunidad, el cuestionado defensor del Pueblo, Víctor Curvino, presentará su memoria anual y el informe de gestión correspondiente, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal en el punto 6 del artículo 179, que obliga a poner en conocimiento del cuerpo legislativo lo actuado durante el año. Estarán presentes el intendente Esteban Avilés y su gabinete.

La exposición estará centrada en un repaso de las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo a lo largo del Ejercicio 2025, en el marco de los mecanismos de control y rendición de cuentas previstos por la normativa local.

Este informe se presentará en un contexto institucional particular: Curvino fue reelegido en los comicios de este año, en una elección marcada por un récord de baja participación ciudadana, y asumirá su segundo período al frente de la Defensoría del Pueblo en enero de 2026.