Independiente Rivadavia y River empataron 1-1 en Mendoza y el Millonario volvió a dejar puntos

La Lepra se puso en ventaja con Gonzalo Ríos y River lo igualó con un cabezazo de Gonzalo Montiel. En el Malvinas Argentinas, el equipo de Núñez tuvo más la pelota, pero le costó traducir el dominio en situaciones claras.

River empató 1-1 con Independiente Rivadavia este lunes en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la fecha 8 del Torneo Apertura. Fue un partido con dos lecturas: la Lepra fue punzante cuando encontró su chance y River, aunque controló la posesión durante largos pasajes, volvió a mostrar dificultades para romper un bloque ordenado.

El encuentro marcó además el inicio de una etapa de transición en Núñez: River fue dirigido por Marcelo Escudero, mientras la dirigencia avanza en las gestiones para que Eduardo “Chacho” Coudet asuma como entrenador.

El golpe inicial fue del local. A los 17 minutos del primer tiempo, Gonzalo Ríos abrió el marcador para Independiente Rivadavia y encendió al público mendocino, en un tramo en el que River pagó caro una desatención y quedó obligado a correr desde atrás.

La respuesta del Millonario llegó antes del descanso. A los 38, Gonzalo Montiel ganó de arriba y metió un cabezazo para el 1-1, un empate que le dio aire a River y le permitió irse al entretiempo con otro ánimo y la sensación de que, con más precisión, podía darlo vuelta.

En el segundo tiempo, River fue el que más buscó. Se instaló en campo rival, intentó por las bandas y empujó con la pelota, pero le faltó claridad en la última decisión. Independiente Rivadavia, en cambio, defendió con orden, eligió cuándo cortar el ritmo y se aferró a un punto que, por cómo se dio el trámite, terminó siendo valioso.

Con el empate, River sumó, pero volvió a dejar dos puntos en el camino. Independiente Rivadavia, por su parte, mantuvo su buen momento y se sostuvo firme en la pelea de la zona.

En la próxima fecha, River recibirá a Atlético Tucumán este domingo a las 21.15, mientras que Independiente Rivadavia visitará a Aldosivi este sábado a las 17.00.