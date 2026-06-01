El mundo del té tendrá su encuentro serrano en La Cumbre con una nueva edición de Five O’clock

El evento se realizará del 10 al 12 de julio en la Sala Caraffa, con expositores, productores, conferencias, clases magistrales, degustaciones y el tradicional Circuité por las casas de té de la localidad.

La Cumbre volverá a ser sede de Five O’clock, el encuentro dedicado al mundo del té que este año celebrará su 11ª edición en las sierras de Córdoba.

La propuesta se desarrollará del 10 al 12 de julio en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, y reunirá a expositores, productores, especialistas y amantes de esta tradicional infusión.

Según se informó, la edición 2026 contará con una mayor presencia de expositores y productores del sector, además de conferencias y clases magistrales orientadas a profundizar conocimientos sobre el universo del té.

La programación también incluirá degustaciones exclusivas y el tradicional Circuité, un recorrido por las casas de té de La Cumbre, que forma parte de la identidad turística y gastronómica de la localidad.

Desde el municipio destacaron que el encuentro propone tres jornadas para disfrutar de aromas, sabores, intercambios y experiencias vinculadas a una tradición muy arraigada en la ciudad.

Con esta nueva edición, Five O’clock volverá a posicionar a La Cumbre como punto de encuentro para quienes buscan vivir el ritual del té en un entorno serrano, con propuestas culturales, gastronómicas y turísticas.