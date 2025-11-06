Independiente Rivadavia hizo historia: campeón de la Copa Argentina en una final épica ante Argentinos Juniors

El equipo mendocino ganó por penales 5-3 tras empatar 2-2 en el tiempo regular, jugando con nueve hombres y con su arquero lesionado. Sebastián Villa convirtió el penal decisivo y la “Lepra” clasificó a la Copa Libertadores 2026.

En una noche inolvidable en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 al vencer por penales (5-3) a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti lo consiguió con una actuación heroica: jugó con nueve hombres, perdió a su arquero por lesión, resistió hasta el último minuto y, desde los doce pasos, selló el título más importante de su historia.

Un inicio soñado y un cierre agónico

El primer gol llegó temprano, a los 9 minutos del primer tiempo, cuando un centro al área encontró al paraguayo Álex Arce, que aprovechó un fallo de “Chiquito” Romero para abrir el marcador y desatar la euforia de los miles de hinchas mendocinos presentes en Alta Córdoba.

Antes del descanso, Franco Amarfil fue expulsado por doble amarilla, dejando a la “Lepra” con diez jugadores. Sin embargo, a los 17 minutos del complemento, Matías Fernández amplió la ventaja tras un contragolpe letal encabezado por Sebastián Villa.

El “Bicho” reaccionó de inmediato: Alan Lescano descontó dos minutos después, y en el cierre, con Independiente Rivadavia ya con nueve futbolistas por la expulsión de Alejo Osella, Erik Godoy capturó un rebote en el área y empató el partido a los 52 minutos del segundo tiempo, llevando la definición a los penales.

Marinelli, el héroe de los penales

En la tanda decisiva, el arquero Gonzalo Marinelli, que había ingresado en lugar de Ezequiel Centurión, atajó el remate de Tomás Molina y se convirtió en el héroe de la noche.

Para los mendocinos convirtieron Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa, quien selló el 5-3 final y la primera estrella nacional de la “Lepra”.

Por su parte, para Argentinos Juniors marcaron Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Lautaro Giaccone.

Un campeón con corazón

El título tiene un valor histórico: Independiente Rivadavia, que recién había ascendido a Primera División en 2023, logra así su primer campeonato nacional y se clasifica por primera vez a la Copa Libertadores 2026.

La imagen final mostró a los jugadores abrazados en el césped, entre lágrimas y banderas azules ondeando en las tribunas. Fue una noche de hazaña, coraje y gloria para el fútbol mendocino.