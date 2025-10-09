Icho Cruz vivirá una nueva edición del FeriMeriando con música y sabores serranos

El evento se realizará este sábado 11 de octubre desde las 16, con música, danza, gastronomía y actividades para toda la familia en la avenida principal.

La Municipalidad de Icho Cruz invita a disfrutar una nueva edición del FeriMeriando, que tendrá lugar este sábado 11 de octubre desde las 16 horas en la avenida principal, entre Concordia y Caaguazú.

En el marco del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la propuesta ofrecerá una tarde de música, danza, sabores y encuentro comunitario, con entrada libre y gratuita.

Música, danza y feria de emprendedores

El evento contará con la participación de academias de danzas folclóricas y el show en vivo del cantante Martín Terrales, además de una feria de emprendedores con productos artesanales y elaboraciones regionales.

Los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica, con puestos de comidas y opciones dulces para acompañar la merienda. Los más chicos tendrán su espacio de juegos didácticos junto a la artista Carol Carranza, mientras que también se ofrecerá una clase abierta de yoga para todo público.

Encuentro y tradición

El FeriMeriando se consolida como una propuesta para compartir en familia, apoyar a los emprendedores locales y celebrar las tradiciones serranas en un ambiente de comunidad y alegría.

De esta manera, Icho Cruz se prepara para vivir una tarde especial que combina cultura, recreación y producción local, reforzando su identidad y su compromiso con el encuentro y la diversidad.