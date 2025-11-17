Icho Cruz vive su Semana Saludable con propuestas de movimiento, alimentación y vida en comunidad

Desde hoy y hasta el próximo domingo, Icho Cruz vivirá la primera edición de la Semana Saludable, con una agenda de actividades gratuitas orientadas a promover el bienestar integral de la comunidad.

La Municipalidad de Icho Cruz pone en marcha la primera edición de la Semana Saludable, una propuesta que se extenderá desde hoy y hasta el próximo domingo e invita a la comunidad a disfrutar, aprender y conectarse con el bienestar en sus distintas dimensiones.

Actividades para todas las edades

Durante siete días, el evento ofrecerá una variada programación de actividades libres y gratuitas, que incluirá charlas informativas, talleres prácticos, clases abiertas, caminatas, acciones al aire libre y una feria saludable que marcará el cierre de la semana.

Las propuestas estarán dirigidas a personas de todas las edades y se desarrollarán en distintos espacios de la localidad, con el objetivo de facilitar la participación tanto de vecinos como de visitantes. No se requiere inscripción previa.

Bienestar como concepto integral

“Desde la Municipalidad buscamos promover una visión amplia de la salud, que no se limite únicamente a lo ‘light’ o a la ausencia de calorías. La Semana Saludable es una oportunidad para entender el bienestar como un concepto integral, que incluye el movimiento, la alimentación consciente, el contacto con la naturaleza y los vínculos comunitarios”, afirmó el intendente Paulo Tesio. “Nuestro objetivo es ofrecer herramientas prácticas y accesibles para mejorar la calidad de vida de las personas en su día a día”.

La Semana Saludable es impulsada por la Municipalidad de Icho Cruz, con la participación de referentes de la salud, el movimiento y la alimentación, buscando acercar recursos que contribuyan al desarrollo personal y colectivo.

Para conocer el detalle del cronograma, se puede consultar el programa completo en las redes oficiales del municipio.